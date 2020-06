Lamezia, incontro tra Commissario Cotticelli e vertici Asp con Coordinamento 19 Marzo

LAMEZIA TERME – Si è concluso l’incontro con Commissario ad acta, Generale Cotticelli, ed il Commissario straordinario dell’A.S.P. di CZ Prefetto Latella e il direttore amministrativo Francesco Marchitelli dell’Asp. Unitamente al Coordinamente sono stati presenti l’assessore alla Sanità del comune di Lamezia Terme, Dott. Luzzo, e una rappresentante dei genitori dei bambini della N.P.I.

– In relazione alla situazione Neuropsichiatria infantile, con ogni probabilità, verrà sposata la soluzione avanzata da noi nello scontro appuntamento: accorpamento N.P.I. con Riabilitazione con adeguamento dei locali, in attesa della ristrutturazione di un piano della struttura sita su Colle Sant’Antonio. Lo S.A.L. è quello detto due settimane fa.

– Blocco operatorio: si procederà a breve termine (priorità, entro Settembre) con adeguamento e messa in sicurezza tramite finanziamenti ex art. 20, L. 67/1988 e partenariato pubblico/privato.

– Emodinamica: l’argomento, a seguito della presa d’atto da parte della dott.ssa Latella di quanto abbiamo sempre portato avanti, è stato appuntato e rinviato al prossimo incontro.

– Personale: domani verrà firmato provvedimento da parte del Gen. Cotticelli che prevede l’assunzione di 93 operatori sanitari a favore dell’intera A.S.P. (questi sostituiranno il personale che prossimamente andrà in pensione). Altri 43 previsti per il 2021 e altra quarantina nel 2022.

– Nuove sterilizzatrici: a seguito di un sopralluogo da parte del Prefetto e, dopo il tempo necessario ad espletare il procedimento, le stesse saranno attivate. Le sterilizzatrici, ricordiamo, sono già state acquistate, mancando solo un accessorio utile al funzionamento con una spesa “minima” di 20-25 mila Euro.

Coordinamento Sanità 19 Marzo