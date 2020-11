Sanità, Comitato malati Cronici del Lametino intervengono su chiusura ospedale Covid a Castrovillari

LAMEZIA TRME – “Ancora una volta e dopo anni di negligenze, di impreparazione,di programmato scientifico svuotamento di strutture ospedaliere, chiusure di reparti e di ambulatori che sarebbero stati preziosi in tempo di covid-19 assistiamo a decisioni assai discutibili.

Quanto sta avvenendo a Castrovillari dove si chiude un ospedale covid è uno schiaffo all’intelligenza.

A Lamezia Terme si apre un reparto covid all’interno del nosocomio ,al primo piano.

Anni persi per non realizzare una palazzina che ora si dichiara ci vorranno altri 8 mesi prima dell’inizio dei lavori.

In che mondo viviamo?

Aprire un reparto covid implica avere un percorso dedicato. Non possiamo giocare su qurste cose.

Non possiamo fare finta che nessuna cura seria si può concepire senza aprire malattie infettive, incrementare i posti di rianimazione, raddoppiare quelli di terapie intensive ,di pneumologia e con reparti di virologica e microbiologia aperti h 24.

Questa è la vera scommessa.Non accettiamo palliativi.

Come riteniamo offensivo il balletto della scelta del commissario regionale alla sanità.

Tutto questo è solo umiliante”.

Comitato Malati Cronici del Lametino