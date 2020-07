Sanità, lunedì conferenza delle sigle sindacali a Lamezia

LAMEZIA TERME – Lunedì 6 luglio presso i saloni dell’Hotel Lamezia, alle ore 10.00, si terrà una conferenza stampa per presentare l’iniziativa organizzata da Cgil, Cisl e Uil Calabria, insieme alle categorie della sanità e dei pensionati, per riaccendere i riflettori sull’emergenza sanitaria calabrese.

Alla conferenza stampa prenderanno parte i Segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Calabria: Angelo Sposato , Tonino Russo e Santo Biondo. Al loro fianco vi saranno anche i Segretari delle categorie interessate alla mobilitazione.

“Emergenza sanità Calabria, dal Piano di rientro al Piano di rilancio. Per il diritto alla salute oggi negato e la valorizzazione delle professionalità del personale sanitario”. Sarà questo il filo condutto-re del sit-in organizzato dalle Organizzazioni sindacali calabresi che si terrà mercoledì 8 luglio, dalle 10.00 alle 13.00, davanti alla Cittadella regionale di Germaneto e la cui piattaforma rivendicativa verrà presentata durante la conferenza stampa di lunedì 6 luglio.