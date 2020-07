“Update in Fibrosi Cistica”: il 4 luglio congresso in teleconferenza Fad

GIZZERIA – Il 4 luglio si svolgerà, in modalità Fad, il primo update in Fibrosi Cistica organizzato da Innovaformez. Il Congresso rappresenta una sfida formativa di alto valore scientifico e innovativo ed è stata pertanto accolta dalla Commissione Prefettizia dell’ASP e molto apprezzata dal Direttore Sanitario Ilario Lazzaro come segnale di ripartenza e rilancio dell’assistenza dopo la fase di emergenza COVID.

L’ evento che per la recente pandemia si svolgerà in Teleconferenza, ospiterà in presenza , nella sede di Gizzeria Lido prevista per il convegno, un Board Scientifico dI Esperti Nazionali, per coordinare i lavori, animare la discussione e incontrare il team del Centro Regionale di cura di Lamezia Terme .

IL congresso coinvolgerà circa 100 iscritti, tra medici e professionisti sanitari, avrà come Presidente Onorario Il Prof Emerito Dr Baroukh Maurice Assael e sarà presieduto dalla dottoressa Mimma Caloiero Direttore del Centro Fibrosi Cistica dell’ASP CZ ; I pazienti saranno rappresentati dalla Lega italiana Fibrosi Cistica con l’intervento a distanza della Presidente Nazionale Gianna Puppo Fornaro.

La giornata formativa è un’ importante occasione di confronto, tra terapeuti ed esperti in diverse aree di diagnostica e cura che affronteranno i temi anche nelle prospettive future, innovative ed attuali come la Telemedicina . Il Centro regionale di F.C. di Lamezia ha già raccolto, in periodo pandemico, la sfida del Telemonitoraggio attraverso cui , con uno speciale KIT fornito dall’ASP CZ, i pazienti trasmettono gli esami al Centro che li processa restituendo le informazioni sull’andamento clinico .

Il Direttore Ilario Lazzaro ringrazia la Dottoressa Caloiaro ,il suo TEAM . gli organizzatori ed augura a tutti i partecipanti un proficuo lavoro .