Santa Monica, creatore di God of War, conferma il suo prossimo gioco su PS6

Lo studio nordamericano pubblica una demo di lavoro che suggerisce la prossima generazione di console

Stasera verrà trasmessa la nuova edizione di State of Play, un evento in streaming PlayStation Novità in arrivo su PS5 tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. C’è però già chi guarda ad un futuro lontano con l’arrivo di PS6, che ha già potuto fornire i primi dettagli. Uno dei grandi studi esclusivi dell’azienda giapponese lo ha già confermato Sta lavorando al suo prossimo gioco per il sistema di prossima generazione di Sony.

Sta per farlo Santa Monicaresponsabile della saga di God of War, che Stanno già lavorando ad un nuovo progetto dedicato a PS6. Come appreso in un recente studio sulle offerte di lavoro in California, stanno cercando un lavoro Artista senior nel campo dell’ambiente di sviluppo esterno A “Gioco di combattimento narrativo di prossima generazione”. In questo modo, sembra chiaro che si trovi in ​​una fase di sviluppo molto precoce e che sia previsto l’arrivo su “piattaforme di nuova generazione”, come la PS6 o il tanto chiacchierato laptop di cui si vocifera da mesi.

Dovremo attendere per scoprire nuovi dettagli in merito a questa vicenda Un nuovo progetto da Santa Monica potrebbe essere una nuova versione di God of Warperché prima deve arrivare il nuovo indirizzo IP diretto da Cory Barlog.

Un nuovo progetto indipendente dalla nuova IP di Cory Barlog

Qualche settimana fa, un nuovo trailer di lavoro è stato pubblicato sul sito ufficiale di Santa Monica Studio e ha rivelato dettagli interessanti sul prossimo progetto del team dietro God of War. Lo studio sta cercando in California Un designer di incontri di videogiochi focalizzato sulla creazione e modifica di incontri di combattimento in una nuova proposta definita come un gioco d’azione in terza persona.. Questo approccio lo suggerisce La nuova IP potrebbe seguire un approccio simile alle ultime due versioni di God of Waranche se l’argomento è completamente diverso.

Nonostante la descrizione… Lo spettacolo chiarisce che si tratta di un gioco inespressoil che ha sollevato speculazioni sul fatto che si tratti di un progetto completamente nuovo o di una continuazione della saga di Kratos e Atreus. Uno dei dettagli importanti che ha attirato l’attenzione dei follower è che: Il gioco potrebbe essere diretto da Corey Barlog, il famoso regista di God of War (2018).. Alcune indiscrezioni indicano che il tema del progetto potrebbe essere legato allo spazio, anche se non esiste alcuna conferma ufficiale in merito. Per ora, dovremo aspettare futuri annunci per scoprire maggiori dettagli su questo entusiasmante sviluppo.

Puoi continuare Alfabeta In Facebook, Whatsapp Anche Twitter (X) Per rimanere aggiornato sulle ultime novità sui videogiochi.