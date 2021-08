Santander acquista il resto della sua consociata statunitense per i consumatori per 2,5 miliardi di dollari Da Reuters

Un portavoce di Santander ha affermato che l’operazione consentirebbe anche di gestire l’attività attraverso segmenti di clientela in linea con i suoi concorrenti negli Stati Uniti e che avrebbe anche un impatto positivo sull’utile per azione del gruppo e sul suo rapporto di ritorno sul patrimonio netto. una misura di redditività.

La società di investimento spagnola Elantra ha affermato che gli effetti riportati da Santander sono in qualche modo in linea con le sue stime e fanno parte della strategia della seconda banca dell’eurozona per capitalizzazione di mercato di allocare più capitale a unità a più alto margine all’interno del gruppo.

Un’offerta di $ 41,5 per azione per acquistare circa il 20% della sua attività negli Stati Uniti rappresenta un aumento del 6,4% rispetto ai $ 39 per azione o $ 2,36 miliardi che inizialmente si era offerto di pagare.

24 agosto (Reuters) – La controllata statunitense di Santander acquisterà una quota di minoranza nella sua divisione di credito al consumo che non possiede ancora per 2,5 miliardi di dollari, appena al di sopra del prezzo che ha accettato di pagare a luglio. .

