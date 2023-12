Santanyí s’Abeurador si apre al pubblico come spazio multidisciplinare dopo anni di lavoro

Lui Il vecchio edificio del Saborador Domenica aprirà le porte ai cittadini dopo quattro anni di lavori e di stop. In questo modo, il comune disporrà di uno spazio multidisciplinare per ospitare eventi di ogni tipo, diventando così uno degli “assi della vita culturale e sociale della nostra città”, come ha sottolineato venerdì il sindaco María Ponce.

Lui progetto Primo Tutto è iniziato due mandati fa quando l’allora sindaco della città, Lawrence Galmis, inserì in questo spazio un centro per le arti e le tecnologie audiovisive dedicato all’artista italiano Fabrizio Plessi (vivente nei Longobardi). I lavori sul vecchio edificio sono iniziati solo nel 2019, anche se è rimasto paralizzato per qualche tempo a causa di problemi con l’impresa edile. La pandemia sanitaria dovuta al coronavirus, nonché una nuova gara d’appalto che il consiglio comunale ha dovuto indire per completare i lavori, hanno ritardato il progetto.

Con il passare del tempo, Destinazione finale di s’Abeurador Anche cambiato. L’attuale sindaco, Maria Ponce, ha scelto di continuare la ristrutturazione del luogo anche se ha cambiato il copione, scommettendo sulla trasformazione dell’edificio in uno spazio multidisciplinare aperto ai cittadini “con un appello a creare una città”, sottolinea. Ponce sottolinea inoltre che disponendo di uno spazio aperto è possibile svolgere ogni tipo di attività, dalle mostre alle mostre di libri e alle performance audiovisive.

In questo modo Santanyi acquisisce A Un nuovo spazio sociale e culturale Attualmente funge da Casa della Cultura ses Cases Noves o Sala Bússer del Municipio, anche se in precedenza non disponeva di uno spazio con queste caratteristiche. Non è un caso che la superficie di circa 150 mq sia adattabile a tutte le tipologie di attività.

Vale la pena notare che s’Abeurador era uno spazio Era utilizzato come garage per riporre i materiali per la brigata municipale. L’inaugurazione ufficiale avrà luogo domani, domenica alle 10, in concomitanza con la celebrazione della prima Fira del Llibre.