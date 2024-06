Santiago Chocobarris: “Sono molto felice di poter raggiungere un’altra finale”

Santiago Chocobar Chatta esclusivamente con MischiaDopo la qualificazione per la finale Primi 14 con Tolosa accanto a Juan Cruz finanziariamente. Inoltre, va notato che entrambi sono appena stati incoronati campioni del torneo Coppa dei Campioni Poche settimane fa. Ho rivissuto le semifinali di Star+ Top 14.

Il terzino argentino ha commentato la sua felicità per il nuovo incarico con lo staff francese: “Sono molto felice di essere riuscito a raggiungere un’altra finale. Questo era l’obiettivo di inizio stagione. Sapevamo che La Rochelle era molto difficile fisicamente. All’inizio siamo caduti in uno stato di indisciplina e non riuscivamo a trovare la partita, ma l’abbiamo vinta e questo è l’importante”.

Inoltre, ha elogiato il suo connazionale che è stato scelto come il miglior giocatore della partita: “Ammirevole per lui. Viene fornito con una barra altaSono molto felice per lui ed è un grande piacere poter far parte della squadra. Quando gioca, Juanci (Malia) ci rende sempre felici e oggi si è rivelato il miglior giocatore della partita È molto meritatoA sua volta il rofino ha detto della sua vittoria: “Sono felice perché posso aiutare la squadra. In queste partite quello che conta è vincere, se è il momento di bagnarsi sono molto contento, ma è tutto arrivare in finale e vincere”.

Alla fine ha ammesso di voler indossare una maglietta Puma Nella finestra di luglio con diversi impegni prima Francia E Uruguay Nelle prossime settimane: “In Argentina non ho dovuto giocare molto e penso che la mia testa sia molto buona Il fisico mi accompagna..