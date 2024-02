Santiago Gomez Cora: “Lavoreremo per essere i migliori”

Allenatore dei Pumas 7 Santiago Gomez Coraha parlato con Scrum i sette precedenti Vancouver Che sarà contestato Canada Dal 23 al 25 febbraio ha condotto un'analisi degli avversari che la squadra argentina ha dovuto affrontare nella sua regione.

“Il Canada è complicato perché è locale ed è anche la prima partita, quindi la posta in gioco sarà molto alta. Le due squadre sono alla pari e all'esordio ci sarà del pepe. È sempre difficile giocare contro di loro perché hanno bene la palla, giocano corti e hanno molto possesso palla. Poi prima In Spagna ci sono sempre partite che iniziano molto ravvicinate Alla fine questo problema sarà risolto e dobbiamo cercare di prevenirlo prima ed essere più efficienti. Quindi le Fiji sono l'NBA“È la squadra con cui vogliamo sempre giocare ed è una bella sfida”. Consideriamo Gomez Cora.

I Pumas sono in testa alla settima classifica del World Tour e affronteranno una nuova tappa a Vancouver dove cercheranno di continuare la loro serie di vittorie consecutive. Parlando dei gol della squadra in terra canadese, il tecnico dell'Albiceleste ha detto: “Ci impegneremo per essere migliori e pensiamo a questo ogni giorno. Questo porta cose buone se la formazione e le analisi sono buone e si tende a migliorare. Non pensiamo mai ai risultati, lo chiamiamo tentativo o titolo, pensiamo sempre al miglioramento. A livello di attacco cerchiamo di migliorare perché ci studiano di più e dobbiamo cercare di avere più variabili.

Nel corso dell'ultimo allenamento tenuto dai Los Pumas 7 a Casa Pumas Ha ricevuto la visita di Leonardo Ponzio, attuale segretario tecnico del River Plateche ha contattato l'Ingeniero Maschwitz per conoscere il metodo di lavoro messo in atto dal team guidato da Santiago Gómez Cora.

“Leo Ponzio ha ventilato la possibilità che volesse venirci incontro. La prima cosa che gli ho detto è stata di venire a divertirsi, non c'erano chiacchiere o niente di speciale“, conteggio Capo allenatore.

E aggiungo: “È sempre bello condividere con altri atleti, altri atleti perché i ragazzi vedono che vivono allo stesso modo.“È un altro sport, dal punto di vista professionistico la palla è rotonda, ma le parole che dice ai giocatori sono le stesse che annunciamo, quindi è bello che i ragazzi lo vedano in coppia”.

Infine, Gómez Cora fa luce su come si è svolta la visita: “Ha parlato del senso di appartenenza e di un po' di dedizione alla squadra. Ha raccontato che al River conoscono tutti quelli che fanno parte della squadra. Ha parlato del senso di appartenenza che si manifesta più tardi, quando la squadra prova quell'amore per la squadra. gruppo e per la maglia può fare cose incredibili.