Santiago Jimenez ha la forma giusta nella Liga e nella Premier League inglese: Torrado

Ricardo CarreñoLettura: 3 minuti.

Il Feyenoord di Santi Jimenez può continuare a scrivere la storia La nazionale messicana, terza classificata nel torneo, ospiterà il Twente nel campionato olandese. Chucky Lozano PSV è il leader.

L’ex allenatore della nazionale messicana ha sottolineato che la doppietta di Jimenez nella sua prima apparizione in Champions League con il Feyenoord è stata “impressionante”.

A Gerardo Torrado Attaccante messicano Santiago Jimenez Ha abbastanza qualità per fare il salto ed primeggiare nei due campionati più importanti del mondo. Spagna E l’Inghilterra.

In un’intervista a L espL’ex giocatore ed ex allenatore delle nazionali ha dichiarato di aver realizzato la doppietta Jimenez Alla sua prima apparizione Champions League Con il Feyenoord “È piuttosto impressionante.”

Santi Jimenez ha segnato una doppietta alla sua prima apparizione in Champions League. Immagini Getty

“Santi Ha un ottimo livello, tanta voglia e tanta ambizione di continuare a crescere. L’ambiente lo aiuta, perché suo padre è un ex calciatore e con la qualità che ha il Chaco lo aiuta tantissimo”. Gerardo Torrado Riguardo l’attaccante messicano, incluso nell’undicesima idea di oggi Federcalcio europea.

“Senza dubbio non credo che avrò problemi a giocare ai massimi livelli, per me questo è Spagna Anche Primo “Potrebbe essere risolto presto”, ha commentato.

Mette in risalto la storia del tricolore FIFA

L’ex allenatore ha fatto luce sull’ultima scadenza della FIFA Nazionale del Messico A ottobre è stato confermato che la squadra era guidata da Jaime Lozano Ha recitato “uno contro uno” davanti a un attore GermaniaCon cui hanno pareggiato con due gol.

“Assolutamente sì. Ha fatto belle partite. Soprattutto contro la Germania ha giocato uno contro uno, ha dimostrato un livello elevato e continua così. Ha fatto un ottimo lavoro con il suo staff tecnico e stanno cercando cose diverse”.

E anche parlare Sub-tricolori 23 Chi partecipa Giochi Panamericani Ha sottolineato che è difficile avere una selezione al di fuori delle date FIFA, perché alcuni capi non vengono prestati dai rispettivi club.

“È complicato, perché non sempre ti danno i giocatori che vuoi, ma in questa federazione può succedere e devi andare a combattere con chi scelgono e di solito possono essere i migliori con cui puoi rappresentare la tua squadra”. nazione. “A volte i risultati si verificano e talvolta no”, ha detto.