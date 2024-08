Santiago Mourinho è nel radar dell’Alaves

Mourinho (Montevideo, 22) non è stato convocato per l’ultima partita dell’Atletico Madrid. Sembra che l’uruguaiano non conti sul Cholo Simeone e potrebbe sbarcare a Vitoria. Ieri si era parlato di prestito dopo il fallimento dell’operazione con il Getafe. L’accordo sarà molto vicino alla conclusione ma deve ancora essere formale. La necessità di un difensore centrale in questo momento è chiara al Vitoria. Domani, 21:30, Real Sociedad-Deportivo Alaves.

Sedlar ha ricevuto un rosso contro il Betis e non è in grado di giocare molte partite di seguito. Tenaglia, Manu Sanchez e Abqar hanno giocato i 90 minuti della partita di domenica e, anche se alcuni dovranno ripetersi, è auspicabile riportare equilibrio nella squadra. Hugo Novoa, Diarra e Becca mirano a competere nella resa dei conti Partenza o, nell’ultimo caso, pochi minuti. Il difensore centrale di serie B arriva da Guijuelo ed è partito con buone sensazioni nel pre-campionato.

Se lunedì il prestito sembrava l’opzione più ovvia, già oggi si parla dell’arrivo di Mourinho come proprietà e che l’Atletico Madrid manterrebbe un’opzione di riscatto. Da qui, Potrai ripetere l’esperienza in una città che ultimamente beve troppo dalla fontana del materasso: Llorente, Theo, Giuliano, Samo E in questo momento si tratta di Carlos Martin, l’attaccante papazzurro che già domenica ha esordito contro il Betis. Santiago Mourinho ha giocato per il Nacional e il Racing nel suo paese d’origine, e successivamente ha giocato per l’Atletico Madrid e il Saragozza.

“Non so bene cosa farò. “Ci devo pensare, ma non possiamo continuare così”, ha commentato Luis Garcia Plaza in sala stampa domenica scorsa dopo lo 0-0 contro il Betis. .Il fatto è che, se la posizione arriva martedì, devo ancora piazzarla mercoledìHa aggiunto. Si ritiene che Mourinho potrebbe arrivare oggi a Vitoria, firmare il contratto e poi viaggiare con i suoi nuovi compagni a San Sebastian.

opzione Matias Moreno è stato disattivato con il Belgrano. Nessun accordo finanziario è stato raggiunto con il club argentino. Da parte sua, Facundo Garces ha firmato anche se arriverà al Vitoria a gennaio. A meno che Colon non decida di chiudere la cifra e lo faccia prima di venerdì. Altre opzioni, come Alejandro Francis, non sono andate avanti perché c’erano club più potenti interessati ai suoi servizi. A Girona è finita.

