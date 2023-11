Santiago Romero: “Il gol al Nacional aveva un sapore strano. Oggi ho potuto urlarlo”

ESPN.comLettura: 2 minuti.

“Colo” Romero ha segnato il gol della vittoria di Danubio sul Peñarol 1950foto.com

Il centrocampista del Danubio Santiago Romero ha parlato dopo la vittoria per 2-1 sul Peñarol ai Jardins del Hippodromo per la squadra. Torneo di Clausura, in cui il centrocampista ha segnato il secondo gol della partita.

“El Colo” ha sottolineato l’importanza dei punti ottenuti e ha concluso una settimana da sogno con vittorie consecutive prima sul Nacional e poi sul Peñarol.

“Senza dubbio avevamo bisogno di punti e questa è stata una settimana molto importante, contro le due big. Siamo riusciti a ottenere tre punti in entrambe le partite e questo ci lascia in una buona posizione per pensare alla qualificazione alle Coppe Internazionali”. “Questo è il nostro obiettivo principale in questa stagione come gruppo”, ha commentato Romero.

Il centrocampista ha segnato un gol contro i Tricolors al Gran Parque Central e i Carboneros ai Jardines del Hipódromo, segnando il fatto che le due migliori squadre si sono trasformate rispettivamente.

“Il gol contro il Nacional aveva un sapore un po’ strano, perché tutti sanno che sono cresciuto lì e che il Nacional è casa mia. Oggi ho potuto gridarlo con i nostri tifosi. Siamo molto grati che ci abbiano accompagnato e incoraggiato”. per tutta la partita.” “Oggi è stato un bellissimo gol e mi sono divertito moltissimo”, ha detto.

Romero ha anche spiegato il modo di giocare in porta, con un calcio di punizione eseguito rapidamente per sorprendere la difesa del Peñarol, che ha bloccato male e si è concluso con la palla nella rete di fondo.

Ha commentato: “Tiro la palla e Leandro Sosa mi vede bene. La mia prima intenzione era quella di finire la palla con il piede sinistro, ma ho visto che c’era il difensore e ho tirato la palla. Ho avuto la compostezza per finire la palla e per fortuna è andato in porta.” Aggiungendo: “La celebrazione è stata la lettera M dedicata a mio figlio Manuel”.

Alla domanda su cosa attende il Danubio nella fase finale del campionato uruguaiano, Colo ha risposto che la cosa più importante per la squadra è garantire la qualificazione ai tornei internazionali.

“L’idea è quella di entrare nelle coppe e siamo molto vicini, questo è l’obiettivo principale e ci restano ancora poche partite per provarci. Siamo sulla strada giusta e queste vittorie ci daranno sicuramente una carica emotiva importante”. ” “Ha finito.