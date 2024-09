Santiago Uriel, il nuovo direttore tecnico di Equifax Iberia

Con una lunga carriera e ampie capacità nel campo della finanza e della tecnologia, Santiago Uriel rappresenta un rinforzo chiave per il team Equifax

Equifax (NYSE: EFX), società globale di dati, analisi e tecnologia, ha appena nominato Santiago Uriel nuovo Chief Technology Officer di Iberia. Questa firma fa seguito a una serie di nuove aggiunte al Comitato di gestione e ad altre aree dell’azienda nel corso del 2024, a dimostrazione dell’impegno dell’organizzazione nel rafforzare la propria attività in Spagna e Portogallo. Il nuovo talento farà parte del comitato direttivo di Equifax Iberia, guidato da John Egania, e del comitato esecutivo tecnologico di Equifax Europe.

Nel suo nuovo ruolo, Santiago Uriel si concentrerà sulla progettazione e l’implementazione del nuovo modello operativo cloud. Lavorerai inoltre a stretto contatto con i team commerciali per garantire che l’implementazione di soluzioni tecnologiche sia focalizzata su iniziative di crescita per Equifax e i suoi clienti, riducendo il time to value. Allo stesso modo, rafforzerà il ruolo della tecnologia come elemento di differenziazione per Equifax Iberia, arricchendo le sue soluzioni e servizi con gli ultimi sviluppi in vari campi come l’intelligenza artificiale.

“Continuiamo a scommettere e investire nell’integrazione di nuovi talenti nell’organizzazione come acceleratore chiave per realizzare il nostro piano strategico 2024-2026”, sottolinea John Egania, Country Head di Equifax Iberia. “Santiago Uriel, con la sua esperienza e conoscenza, rafforzerà notevolmente il nostro team in Iberia, aiutando la trasformazione tecnologica a diventare un vero vantaggio competitivo per noi e i nostri clienti”.

Santiago Uriel è un ingegnere delle telecomunicazioni con oltre 30 anni di esperienza nel settore finanziario, durante i quali ha lavorato presso aziende come Chase Manhattan Bank, JP Morgan e altre. Più recentemente, ha ricoperto il ruolo di CIO presso Haya Real Estate, dove ha creato una nuova piattaforma di gestione del debito, gestione immobiliare e vendita, e ne ha guidato la transizione verso una nuova architettura cloud.

Inoltre, Santiago Uriel è stato viceministro della Tecnologia della Federazione spagnola delle casse di risparmio, membro delle principali associazioni bancarie spagnole, membro del consiglio di amministrazione della Camera di compensazione spagnola (Iberpay-ACH), membro e presidente della Consiglio di amministrazione del Centro per la cooperazione interbancaria e membro del consiglio di amministrazione del Biometrics Institute (Australia/Regno Unito).