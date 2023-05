Santuario di Ioqu’u in Zelda: Kingdom’s Tears

Tra i 152 santuari che puoi completare in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, troviamo Santuario di Ioqu’uuno di 2 santuari Dal cielo di Farone. Qui spiegheremo come arrivare al santuario e cosa bisogna fare per completarlo.

Coordinate: 1376, -3339, 0429.

Ioqu’u Campus si trova a Regione meridionale del Cielo de FaroneSull’Isola Testa di Drago. È un’isola avvolta dalle tempeste La mappa non sarà disponibile dall’inizio. Ma, È molto facile diventare ciechi.

L’unica cosa che devi sapere è Posizione approssimativa (Hai il massimo zoom su queste linee) f Cadere sulle nuvole da un punto in cui c’è visibilità. Vedrai solo cosa c’è dentro le nuvole Distribuisci il paracadute una volta che è “cieco”. Ci sono pochi secondi quando Le nuvole sono chiare e potrai vedere il santuario, segnarlo in prima persona E scaricalo direttamente.

Lui Proteggi Rauro. Afferra la cassa e la sfera per uscire velocemente da qui.