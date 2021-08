Sapphire è un grafico minerario con due RX 570 all’interno

nuove foto Inserito in Saraba1° forum cinese Ha rivelato che Sapphire sta preparando un nuovo grafico di mining con due RX 570 all’interno, per il doppio della potenza di mining con un singolo slot PCI-Express.

Da quello che vediamo nelle immagini, utilizza una ventola di raffreddamento dalla forma strana e, poiché non è orientato ai giochi, ha una singola uscita HDMI sul suo I/O. Inoltre, i suoi connettori di alimentazione si trovano sul retro del PCB anziché sulla parte superiore, facilitando il collegamento alle piattaforme minerarie, una decisione progettuale interessante da parte di Sapphire.

In termini di prestazioni, ogni GPU offre circa 30 M/s con un consumo di 78 W, quindi in totale fornisce circa 60 M/s con un consumo di 156 W, non essendo più efficiente della stessa RTX 3060 Ti o RX 6800 che l’utente sta anche usando. Questa immagine è trapelata, perché entrambi raggiungono un tasso di hash simile con un consumo di circa 120 watt. Tuttavia, il suo prezzo può fare la differenza e renderlo più conveniente.

Sfortunatamente, non ci sono informazioni su prezzo o disponibilità poiché si tratta solo di immagini trapelate su Twitter, anche se questo modello sembra essere praticamente pronto, quindi potremmo vedere presto un annuncio ufficiale. Vi terremo aggiornati sulle future novità.

Cosa ne pensate di questa grafica rubino con due RX 570 al suo interno?