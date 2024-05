Sarà compatibile con Google Cast

Raggiungerà prima le auto Rivian e poi il resto del mondo

Android 15 ha già lanciato la sua seconda beta e, sfruttando il quadro della conferenza annuale degli sviluppatori, Google ha dichiarato all’I/O 2024 quali alcune delle principali nuove funzionalità arriveranno su Android Auto e Automotive.

Per quanto riguarda quest’anno non dovremmo aspettarci grandi novità (per ora), ma ce n’è una che Google ha voluto comunicarci. Stiamo parlando di supporto Google Cast Per i dispositivi con Android Auto, una funzione che apparirà per la prima volta sulle auto Rivian e speriamo di vederla presto anche su auto di altri marchi.

Se non hai familiarità con questa funzione, Google Cast è una tecnologia di Google che ci consente di trasmettere contenuti dal telefono a un display esterno. Questo è ciò che facciamo quando inviamo un video da YouTube, Netflix o un’altra piattaforma a Chromecast, ad esempio.





Google vuole che questa tecnologia Cast sia presente in Android Auto, in modo da poter inviare ciò che stiamo riproducendo direttamente sullo schermo dell’auto. Naturalmente ci hanno già detto che funzionerà (almeno localmente) solo quando l’auto sarà completamente ferma.

Come al solito, Google non ha ancora fornito un elenco di produttori che potranno usufruire di questa funzionalità, anche se in teoria qualsiasi auto dotata di Android Auto wireless dovrebbe poterne usufruire. Si prevede che questa funzionalità si espanderà gradualmente in Android Auto, anche se conoscendo i tassi di implementazione dovrai avere pazienza per godertela.

Per curiosità è opportuno precisare che questa funzione non è del tutto nuova. Android Auto nasconde un’app per eseguire un cast, anche se Google non gli ha mai dato molta visibilità. Può essere attivato solo se disponiamo dell’accesso root, quindi non tutti potranno utilizzarlo.

Immagine | Riviano

A Chataka | C’è già chi indica che l’auto elettrica della Apple sarà prodotta da Rivian. Questo ha molto senso