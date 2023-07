Sarà uno dei momenti salienti della piattaforma

Il primo trailer ha diviso i fan: i più scettici hanno ipotizzato che la sua mancanza fosse in realtà uno stratagemma per nascondere l’ennesimo fiasco del calibro di “Cowboy Bebop”. Questo nuovo trailer è presentato su uno sfondo sbiadito del Comic-Con Da San Diego, arriva per rimediare a chi si è lamentato: “One Piece” è pieno di azione, umorismo e avventura come il longevo e leggendario anime originale.

Un’altra domanda diversa è se sarà sufficiente formare una catena con entità sufficiente da sola, che si apre il 31 agosto. Ma ora gli elementi ci sono: Rufy e il suo equipaggio, una buona parte dei nemici e dei personaggi secondari trovati nella prima saga di “One Piece”, i poteri distintivi di Rufy e persino il Re dei Pirati.

Eiichiro Oda, creatore della serie originale, lo è La nostra migliore garanzia di fedeltà produttiva All’originale: secondo l’autore, la serie non è andata avanti fino a quando non è diventata una versione coerente dell’anime e del manga. Il risultato è un festival CGI che cerca di imitare lo stile stravagante del lavoro di Oda, quindi non c’è altra scelta che aspettare il verdetto.

L’autore, che è anche produttore esecutivo della serie, ha scritto un discorso che è stato letto al Comic-Con insieme alla proiezione del trailer. In esso, ha espresso sostegno per l’attore scelto per interpretare Rufy, Inaki Godoi: “C’erano alcune battute nella sceneggiatura che pensavo non suonassero come Rufy quando le ho viste sulla carta… ma quando ho visto le scene comiche, ho pensato: ‘Funziona quando Inaki lo interpreta! ‘” “

Titolo: Netflix

