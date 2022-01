Sarai sempre nella nostra memoria

Ti ricordiamo che hai un file 20% di sconto In tutti i giochi di servizio se li acquisti mentre sono attivi, anche se ti restano solo due settimane per approfittare della tua offerta.

In questo modo, davanti all’annuncio delle nuove aggiunte, abbiamo anche una lista di titoli che si arrenderà Servizio 15 gennaio. Alcuni li conosciamo già, come vi abbiamo detto qualche giorno fa qui , ma altri sono completamente nuovi.

Vi abbiamo parlato pochi minuti fa dei nuovi giochi che verranno aggiunti a Xbox Game Pass nella prima metà di gennaio. Un primo lotto del 2022 pieno di fantastici giochi, come Mass Effect Legendary Edition, Spelunky 2 o l’interessante Outer Wilds. Tuttavia, come accade ogni due settimane, perché alcuni entrino, altri devono uscire.

