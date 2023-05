Saranno solo 7 i ciclisti spagnoli al Giro d’Italia

VoiSaranno premiati solo sette ciclisti spagnoli Giro d’Italia a Pescara. È una palese partecipazione dei tempi moderni. Movistar è l’unica squadra che rappresenta i colori del nostro paese.

Quattro dei sette ciclisti nazionali difenderanno gli interessi del gruppo telefonico. Parlare di Carlos Verona, Jose Joaquin Rojas, Albert Torres e Oscar Rodriguez, Jonathan Lastra (Cofitis), Luis Leon Sanchez (Astana) e Diego Pablo Sevilla (Eilo Cometa) Completa l’elenco. Attori che non sono candidati al successo. Nemmeno per il palcoscenico. Tranne che per una sorpresa capitale, nessuno può ripetere un cassetto ricevuto Michele Landa Ultimo corso.

Lastra spiega i motivi per cui secondo lui gli spagnoli sono troppo pochi. “Il Bilbao Tour uscirà quest’anno ed è qualcosa a cui molte persone vogliono partecipare Grande Google. Il Giro è la corsa migliore per cacciare posizioni, ma questa volta sono riservate alla Francia. Quelli di noi si allontaneranno e cercheranno di ottenere vittorie”, dice Basque, “perché ora abbiamo solo una squadra, dove prima ce n’erano fino a quattro”. Nel 2006, l’ultima migliore partecipazione dell’anno, 4 squadre e 32 corridori Ciclismo spagnolo sta diminuendo e viene visualizzato nell’elenco di avvio.

Nessuno di loro sapeva come sarebbe stato vincere una tappa al Giro. Con l’eccezione di Louisle, che non aveva superato il suo apice nella specialità, non c’era crooner che potesse sorprendere le pecore e ottenere la vittoria. Così, come riassume Lastra, il desiderio di conquista spagnolo ha permesso loro di infiltrarsi nelle falle e lottare per la vittoria. Landa, che ha scattato una foto d’onore sul palco l’anno scorso, ha scelto di andare in tournée dopo anni di classifiche sul circuito transalpino. Juanbe López, che lo scorso anno ha indossato la maglia per 10 giorni e colorato la gara, non parteciperà ai Giochi. Non c’erano leader, quindi gli spagnoli dovettero “estrarre il coltello” per ottenere un certo successo.

Una preferenza per il Verona

“Il Giro è la mia corsa preferita. Il Tour è la corsa più importante del mondo, la Vuelta è speciale, ma il Giro è la corsa più bella”, ha progredito ieri. Alberto Contador su Radio MARCA, che di tutti gli spagnoli presenti pensa al generale e dà un voto di fiducia a Verona. “Penso che potrebbe avere delle opzioni perché è bravo nelle gare a tappe”, ha detto di una gara “che è stata molto tesa, ma mi sono davvero divertito”. Tuttavia, fin dall’inizio, Carlos si concentrerà sulla “cerca di posizioni e portare esperienza alla squadra”.

La sua squadra Movistar ha viaggiato con l’obiettivo di affrontare un corridore come Fernando Gaviria. Si dimenticano le classifiche e vogliono festeggiare quante più vittorie regionali possibili. Come il gruppo dei corridori nazionali già a Pescara. Difficile vedere uno spagnolo sul podio e anche nella top 10, ma non sarebbe irragionevole che i sette moschettieri tornassero nel nostro Paese con una vittoria in tasca domenica 28 maggio.