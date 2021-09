Sassoli continua a riprendersi dalla polmonite una settimana dopo essere stato ricoverato in UE-Francia in Italia

Bruxelles, 22 settembre (Europa Press) –

Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli è stato ricoverato in un ospedale di Strasburgo, in Francia, per via di una polmonite.

Annunciato dai social media, Sasoli ha ringraziato il suo interesse per la salute e l’equipe medica dell’ospedale civile di Strasburgo gli ha dato il permesso di tornare nella sua nativa Italia per continuare i suoi sforzi di soccorso. .

Il presidente del Parlamento europeo ha potuto partecipare ai primi due giorni dell’Assemblea generale di settembre, ma mercoledì 15 non ha più potuto partecipare al Dibattito sullo stato dell’UE perché di notte ha cominciato a sentirsi male. I medici sconsigliarono la sua partecipazione.

Sasoli, che è stato vaccinato contro il virus corona, lo stesso mercoledì è stato sottoposto a un test negativo per escludere che la sua salute fosse dovuta al Govit-19.