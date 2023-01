Sassuolo vs. Data 16 della Sampdoria, Italia

Mercoledì prossimo, 4 gennaio, a partire dalle 08:30 (ora argentina), Sampdoria-Sassuolo al Mabe Stadium. Città del Tricolore, Italia per la lotta legata alla 16a edizione della Serie A TIM 2022-2023.

Le squadre iniziano la giornata sperando di scrollarsi di dosso i risultati sfavorevoli nelle ultime partite del torneo e cercano un’opportunità per aggiungere tre squadre.

Il Sassuolo è stato pesantemente battuto ed è caduto 0-3 contro il Bologna. 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime partite del torneo. Ha segnato 10 gol e registrato 3 assist.

Il Lecce batte la Samp 0-2. La visita non è stata così concentrata in questi giorni: hanno perso 3 volte e vinto 1. Ha segnato 1 gol e ne ha subiti 9.

La storia indica un punteggio con 2 vittorie per la squadra di casa, 1 per gli ospiti e un totale di 2 pareggi in campionato.

Il locale è al quindicesimo posto con 16 punti (4 PG – 4 PE – 7 PP), il visitatore ha 6 unità ed è al diciannovesimo posto in classifica (1 PG – 3 PE – 11 PP).

Sassuolo e Sampdoria orari, a seconda del paese

Argentina vs Cile (Santiago): 08:30

Colombia e Perù: 06:30

Messico (Messico) e Nicaragua: 05:30

Venezuela: 07:30

© 2022 Fabbrica di dati