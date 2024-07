Savic: “Sono grato che l’Atletico mi abbia permesso di firmare con il Trabzonspor”

Stefan Savic è già del Trabzonspor. Il comunicato del club turco prevedeva le seguenti dichiarazioni: “È stato raggiunto un accordo triennale con il calciatore Stefan Savic, che arriva come free agent. Secondo l’accordo, il giocatore riceverà un compenso di 2,5 milioni di euro. Ex difensore centrale dell’Atletico Ha diritto alla scarcerazione per 5 milioni di euro Durante il periodo di tesseramento per la stagione 2025/26 e per 4 milioni di euro nella stagione 2026/27.

Il montenegrino, inoltre, ha pronunciato le sue prime parole da giocatore del Trabzonspor: “Sono molto felice di essere qui. Mi rendo conto di essere arrivato in un club che mi amava e che ha fatto dei sacrifici per questo. Il Trabzonspor è il club giusto per me. Ho detto a chi mi stava intorno che quello era il posto giusto. Voglio scendere in campo il prima possibile con la maglia del Trabzonspor e competere con i miei compagni di squadra. Spero che sarà un anno ricco di successi per tutti noi. In campo si parla di lui”. Non voleva andarsene senza ricordare l’Atletico Madrid. “Ora voglio dedicare alcune mie parole all’Atletico Madrid, con cui ho giocato tanti anni e Voglio ringraziarvi per avermi permesso di firmare con il Trabzonspor. ha dichiarato Savic.

