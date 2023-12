Sblocca la scena segreta del libro di Brie nel Disco Indaco di Pokémon Scarlatto e Viola

La misteriosa scena segreta del libro del formaggio Brie dal disco Indigo Pokemon scarlatto e viola È qualcosa da non perdere.

Il nuovo DLC include diverse funzionalità che possono essere migliorate, come bloccare Pokemon, sbloccare la stampante degli oggetti e aumentare le possibilità di brillantezza.

Ma c'è anche una discreta quantità di contenuti dopo aver completato l'espansione. Inclusa un'interessante scena segreta che ti farà rizzare i capelli.

Come ottenere il libro di Brie in Indigo Disc Pokemon scarlatto e viola

La fase post-partita nei giochi della serie varia da una parte all'altra. Ma il libro di Bree è nel disco indaco Pokemon scarlatto e viola Ci mostra che questo accade anche con i contenuti scaricabili (DLC).

Brie ti regalerà questo libro dopo aver sconfitto Tarapagos, il nuovo Pokemon leggendario introdotto nell'espansione. Ciò avverrà subito dopo aver lasciato Ground Zero, dopo gli emozionanti titoli di coda che segnano la fine del meraviglioso mistero della IX Generazione.

Riceverai quindi una notifica che Brie ti sta cercando nelle aule della Blueberry Academy. Dovrai incontrarlo in modo che possa darti il ​​suo libro che contiene dettagli interessanti su Area Zero. Questo nuovo oggetto nel tuo inventario è la chiave per accedere a una scena segreta.

La scena segreta post-partita in The Indigo Disc

Ora che hai il libro di Brie nell'Indigo Disc Pokemon scarlatto e violadovrai fare un breve viaggio a Norutio.

Esatto, torneremo nella prima area DLC, The Turquoise Mask, in particolare Crystal Lake se la posizione è aperta. Altrimenti dovrai utilizzare il punto di viaggio più vicino alla cima della montagna.

Adesso dovete recarvi nel punto in cui avete incontrato per la prima volta Milotic, che riconoscerete dal fazzoletto di terra che attraversa lo stagno. A questo punto, dovrai tirare fuori il tuo Terapagos e lasciarlo fuori per un minuto. Se il problema persiste, prova a muoverti nell'area finché il gioco non la riconosce.

Se tutto va bene, una nebbia misteriosa circonderà l'area e apparirà una figura misteriosa. Questa è una scena segreta di cui parleremo di seguito. Quindi, se vuoi vederlo con i tuoi occhi, ora è il momento di andare.

Se deciderai di restare ti chiederai sicuramente chi è questo strano personaggio. Ebbene, a seconda che tu abbia Pokémon Scarlatto o Pokémon Viola, apparirà il Professor Albora o il Professor Turo. Qui avrà luogo una strana conversazione che si concluderà con la richiesta di sostituire il libro di Brie con un altro.

Potresti voler conservare il famoso libro Brie di The Indigo Disc Pokemon scarlatto e viola. Tuttavia, anche se sembra che tu debba prendere una decisione, in realtà devi metterla in pratica. Se rifiuti, gli insegnanti continueranno a insistere finché non accetterai.

In cambio riceverai il Libro Cremisi o il Libro Viola a seconda della tua versione. Qui la conversazione finisce e la nebbia scompare.

Non ci sono molti dettagli a riguardo, ma è sicuramente una scena che dovresti sbloccare. Potrebbe avere un impatto sulla serie in seguito. Troverai anche un nuovo dialogo con Damiano.

E questo è tutto per la scena del libro segreto di Brie da The Indigo Disk. Pokemon scarlatto e viola.