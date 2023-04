SBS Entertainment e OVG annunciano una partnership per Latino Live Events – Billboard

Cortesia dell’immagine

SBS Entertainment, il braccio di eventi dal vivo dei sistemi di trasmissione spagnoli, e la società di sviluppo di sedi per eventi globali Oak View Group (OVG), hanno firmato un accordo strategico pluriennale, secondo le società. pittura.

L’accordo, in corso da due anni, è descritto come un tentativo di “reimmaginare il panorama dell’industria degli eventi dal vivo” e un’opportunità per raggiungere nuovi mercati con eventi incentrati sulla musica latina.

Fondata nel 2015, OVG è cresciuta fino a collaborare con oltre 400 sedi in tutto il mondo. Questa è la prima volta che SBS collabora con un’azienda latina focalizzata sulla produzione e promozione di eventi live su larga scala. Per 16 anni, SBS ha prodotto Calibash a Los Angeles, il festival latino-americano più popolare negli Stati Uniti, che negli ultimi anni ha visto la partecipazione di J Balvin, Daddy Yankee e Karol G. Produce anche il New York Mega Bash (ospitato dalla stazione radio SBS La Mega 97.9), che debutterà all’UBS Arena a dicembre, il primo evento annunciato nell’ambito della nuova partnership.

I colloqui su una potenziale partnership sono iniziati quando l’UBS Arena, sviluppata da OVG a New York e inaugurata nel novembre 2021, era ancora in costruzione. è stato poi diventato Marco ShulmanIl vicepresidente senior della programmazione della struttura ha invitato il team di SBS Entertainment a visitare l’area.

Quando vedi dove sei [UBS] E [la] Varietà vicina a questa, la musica latina deve essere il fulcro su cui è costruito questo edificio “, afferma Schulman. “Ho contattato SBS, leader negli eventi dal vivo, e ho riunito l’intero team in modo che potessero provarlo da zero. Ciò ha portato a un’esplorazione delle possibilità che esistevano. Quella che era iniziata come una conversazione su New York è diventata rapidamente una conversazione di portata nazionale”.

Ma solo l’anno scorso è stato concluso l’accordo nazionale, ed è stato allora Francesca BodeHead of Business Development di OVG, e Alessandra AlarconPresidente di SBS Entertainment, si è incontrata all’evento Women In Music 2022 di pittura (Entrambe le donne furono onorate quell’anno.)

“Sapevo che Mark aveva una relazione con SBS, ma io e Alessandra ci siamo incontrati all’evento e ci siamo detti: ‘Non sarebbe fantastico lavorare insieme? Il fatto che la nostra sede sia a Palm Springs e quest’anno faremo più di 20 spettacoli latini ci ha fatto pensare: “Questo non è limitato a New York, questa sarebbe un’opportunità a livello nazionale”, dice Boddy. un contratto pluriennale. Hanno la squadra in grado di gestire questi grandi eventi e abbiamo gli stadi più moderni negli Stati Uniti e nel mondo. Per noi è stato naturale adattarci”.

“Nel nostro dialogo in corso con OVG su dove verranno lanciate le offerte in futuro, abbiamo l’impressione che sposteremo le nostre principali offerte in altri mercati”, afferma. Cristoforo MartinezDirettore degli affari commerciali di SBS. “Siamo molto concentrati sulla crescita dei nostri marchi tradizionali. C’è anche un focus sul messicano regionale e abbiamo in programma di portare offerte uniche anche ad Austin e Palm Springs. Stiamo sicuramente cercando di espanderci e non concentrarci solo sul reggaeton”.

L’accordo tra SBS Entertainment e OVG arriva mentre la musica latina continua a registrare una crescita globale in molteplici misure, in particolare nei tour. I primi 25 tour latini del 2022 hanno incassato 990,8 milioni di dollari e venduto 8 milioni di biglietti (in base al rapporto Boxscore di Billboard dal 1 novembre 2021 al 31 ottobre 2022). Inoltre, la musica latina ha superato la crescita complessiva del settore nel 2022 con un aumento del 24% a 1,1 miliardi di dollari di entrate, secondo il rapporto sulle entrate della musica latina degli Stati Uniti recentemente pubblicato dalla RIAA, che mira anche a un record assoluto del 6,9% di entrate. quota di mercato.

“Aziende come OVG stanno dando la priorità allo spazio latino e ora vedono il valore della collaborazione con società di media come noi perché ora siamo il mercato principale”, afferma Martinez. “Siamo in presenza di una risposta a quella che è la nuova normalità per quanto riguarda la musica latina”.

Bodhi aggiunge: “Quando guardiamo a come vogliamo continuare a enfatizzare e dare priorità [a lo latino]È molto importante entrare a far parte di SBS”.

Con i siti OVG in costruzione nel Regno Unito e in Brasile, Bodie prevede di espandere il proprio accordo con SBS attraverso lo sviluppo e l’attivazione di contenuti latini in quei mercati. “Discuteremo sicuramente di come saranno queste opportunità in futuro”.