Scaffali IKEA per riporre gli oggetti in casa senza perdere stile

I nomi Eket, Kallax o Billy potrebbero sembrarti molto, anche se pensi che sia un film d’azione di Hollywood, ma la realtà è molto più vicina. Questi sono alcuni degli scaffali Ikea più popolari, quelli che tutti abbiamo comprato ad un certo punto per decorare la nostra casa e che sono diventati uno standard per diverse generazioni.

Ora stiamo rivedendo I migliori scaffali di IKEA Disponibile ora. Disegni che ti consentono di ottenere spazio di archiviazione nella tua casa, ma senza perdere nulla dello stile. Perché se c’è una cosa che distingue gli scaffali Ikea, è proprio la loro facilità di adattabilità a tutti i tipi di finiture e modelli.

Parleremo di quattro mensole da utilizzare per ogni tipo di esigenza, dalla mensola a muro alla mensola componibile, passando per la mensola cubo o la Kallax, mensola tanto apprezzata quanto versatile, in quanto può essere verticale, orizzontale o montata di altezza sulla parete per soddisfare qualsiasi esigenza. Dai un’occhiata e scoprilo Lo scaffale di cui hai bisogno per la tua casa.

Iniziamo con una mensola a muro EKET di base che ti consente di posizionare questi cubi in qualsiasi punto della casa. Misura 35 cm di altezza, 35 cm di larghezza e 25 di profondità ed è ideale per la distribuzione a parete, Libera il tuo pavimento di casa. Libri, piante, altoparlanti… È perfetto per posizionare qualsiasi cosa, ma anche come espositore per le tue forme o oggetti decorativi.

Mensola a muro EKET

Una variante del modello precedente è questa soluzione multicolore con cubi EKET, che permette di sfruttare le pareti per personalizzare con i propri elementi decorativi. E libera spazio a terra. Questa composizione asimmetrica è composta da cubi di diversi colori (bianco, grigio scuro, turchese e rovere) e darà Un look moderno e audace a casa tua.

EKET Scaffale a cubo multicolore

Un’altra opzione è quella di scegliere queste mensole modulari con cui organizzare la parete secondo le proprie esigenze. Ci sono cubi vuoti, come quelli che abbiamo visto prima, e altri cubi che possono avere cassetti, quindi niente è fuori posto. è essere Soluzione perfetta per la hall, ma anche per la camera dei bambini, il soggiorno o i corridoi.

Scaffali EKET

Parlare di uno scaffale Kallax significa renderlo un classico Ikea: non solo fornisce un enorme spazio di archiviazione per la tua casa, ma ti consente anche di Nascondi cosa c’è dentro Grazie ai cestini e alle scatole appositamente studiati per questo modello. Un modo elegante ed economico per decorare la tua casa senza perdere un po’ di stile.

Scaffale KALLAX

Uno dei vantaggi di Kallax è che può essere sia verticale che orizzontale, adattandosi alle tue esigenze. Inoltre, Puoi metterlo sul pavimento e su parete, liberando spazio. Oppure puoi impilare più ripiani o combinarli con i cubi EKET per creare lo spazio di archiviazione di cui hai bisogno per tenere tutto organizzato e a portata di mano.

Trucchi per decorare i tuoi scaffali

Gli scaffali sono essenziali nelle case di oggi. Gli armadi a muro lasciano il posto a soluzioni di archiviazione visiva per tutti. Pertanto, ci sono alcuni accorgimenti che possiamo utilizzare affinché non siano semplici luoghi in cui riporre le cose, ma una parte attiva della nostra casa.

L’archiviazione fa parte della decorazione Non limitarti a mettere degli scaffali in casa per mettere le tue cose; Scegli soluzioni che diventino parte della tua casa e che si integrino con il resto dello stile.

Non limitarti a mettere degli scaffali in casa per mettere le tue cose; Scegli soluzioni che diventino parte della tua casa e che si integrino con il resto dello stile. gioca con le scatole : Gli scaffali presentano tutto ciò che è posizionato su di essi, ma puoi anche utilizzare l’opzione per posizionare le scatole in posizioni diverse in modo che si separino dal lato lineare dello scaffale, inoltre possono nascondere ciò che vuoi e non vuoi che appaia.

: Gli scaffali presentano tutto ciò che è posizionato su di essi, ma puoi anche utilizzare l’opzione per posizionare le scatole in posizioni diverse in modo che si separino dal lato lineare dello scaffale, inoltre possono nascondere ciò che vuoi e non vuoi che appaia. mantenere l’equilibrio : Sono stato in una casa dove gli scaffali sono sempre pieni di cose, il che dà un senso di grande confusione. Pertanto, ricorda di giocare con gli spazi liberi che daranno un aspetto più interessante a qualsiasi stanza.

: Sono stato in una casa dove gli scaffali sono sempre pieni di cose, il che dà un senso di grande confusione. Pertanto, ricorda di giocare con gli spazi liberi che daranno un aspetto più interessante a qualsiasi stanza. Scegli gli ornamenti: Sullo scaffale puoi mettere di tutto, dai libri agli oggetti decorativi, passando per piante, cesti o anche quadri. Le opzioni sono infinite, quindi ti consigliamo di scegliere cosa vuoi mostrare perché lo vedrai ogni giorno.

Usa scatole e cestini per decorare i tuoi scaffali e conservare le tue cose

Naturalmente, quando scegli una libreria per la tua casa, non dovresti dimenticare il prezzo. Essere chiari sul nostro budget ci aiuterà Non spendere troppo E se scegli gli scaffali Ikea, sai che porterai a casa un’ottima soluzione di archiviazione a un prezzo più che ragionevole. Quindi devi solo installarlo facilmente e godertelo nel tuo uso quotidiano.

