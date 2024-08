Scandalo e inganno: Flor ha accusato Regidor del fratello maggiore Nicholas Grossmann di esserle infedele

Video di Flor Regidor e Nicholas Grossmann del Grande Fratello con Lucia Maidana a una cena prima dello scandalo

Nelle ultime ore gli ex partecipanti a Grande fratello Hanno iniziato a litigare sui social dopo una storia misteriosa Dimostrazione della Virginia In cui ha mostrato la sua rabbia nei suoi confronti Nicola Grossmann Perché ha tradito Fiore RegidoLa relazione iniziata dentro Spettacolo di realtà. Senza fornire molti chiarimenti, l’ex partecipante ha utilizzato i suoi social network per confermare la versione e confermare che la modella non le era fedele. nome Lucia MaidanaPresto apparve lui che aveva una storia con lui all’interno della casa.

Dopo che la loro storia d’amore è iniziata all’interno del ciclo Telefe, i fan erano molto interessati ad ogni passo che hanno fatto in questo legame, i loro primi passi in coppia. Venerdì sera, la coppia ha caricato un video mentre cenava con gli amici, tra cui lui Martin Ko, Rosina Beltran e Lucia. Ore dopo cominciò a circolare la voce che Grossman avesse tradito Florencia.

Per porre fine alle speculazioni, Regidor ha scritto sulle sue reti: “Dal giorno in cui abbiamo firmato il contratto per entrare nel Grande Fratello, sapevamo che le nostre vite sarebbero state esposte in ogni momento e che purtroppo tutto quello che sarebbe successo sarebbe stato pubblico.“, ha detto in sua difesa.

La dura difesa di Flor Regidor dopo il tradimento di Nicholas Grossmann (Foto: Instagram/flor.regidor)

“Nico e io abbiamo parlato dal giorno in cui se n’è andato di ciò che volevamo entrambi e io gli ho sempre dato lo spazio per decidere cosa voleva fare con me”, ha raccontato l’influencer, che ha spiegato che la loro relazione era reale finché Nicholas non ha deciso. Includere un’altra persona nella coppia. “Ha deciso di mancarmi di rispetto per infedeltà. Tuttavia, vi chiedo di rispettare entrambi in questo momento poiché parleremo di queste questioni in privato.

Al momento Nicholas non ha rilasciato dichiarazioni in merito, ma sui social NOppure hanno impiegato del tempo per collegarlo a Maidana e hanno confermato che sarebbe stata la terza in lizza mentre viaggiavano in Uruguay. Diversi ex fratelli decisero di fare una gita nel paese vicino, dove si ricongiunsero con Rosina.

I primi ad arrivare sono stati Martin, Lucia e Nicolas, e due giorni dopo è arrivata Florencia per raggiungere il suo ragazzo, così sono andati a cena in gruppo in un ristorante di sushi. nel cuore della notte, Catalina Gorostedi Ha usato il suo profilo X per supportare la sua amica in questo brutto momento e altri personaggi dello show hanno subito fatto eco a questo.

“Gente, sono estremamente arrabbiato per questo evento assolutamente sfortunato, che dimostra che i suoi eroi sono due persone che si intromettono con il dolore delle persone, Hanno ferito una persona eccezionale che amo.“Virginia ha scritto, taggando Catalina, Joel Ojeda E mela Che si sono espressi senza filtri di fronte a notizie di infedeltà e addirittura… Grande mela Non esito a fornire dettagli sull’infedeltà coniugale.

Manzana non ha ritrattato nulla e ha fornito i dettagli dell’infedeltà (Foto: X/fedefarias5)

Attraverso lui Lucia ha incontrato Nico in Uruguay prima del suo arrivo, e questo è quello che è successo Evento. Sfortunati da entrambe le parti. Disse soltanto: “Cosa ne pensano i Floricos?”