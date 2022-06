Scansiona testi con l’app Note sul tuo iPhone per aumentare la tua produttività

Non importa se stiamo parlando di telefoni cellulari Android o iPhone, hanno molte funzionalità. Strumenti e app che non sempre riconosciamoE tanto meno per sfruttare tutti i vantaggi che offrono.

Ora, parlando in particolare di iPhone, c’è un’app chiamata Notes che, nel caso non la conoscessi, ti consente di fare un sacco di cose, come Scansiona testi per aumentare la tua produttività.

Come accennato, ci sono molte azioni che puoi eseguire dall’app Notes, ma poiché concentrarsi su qualcosa di specifico è sempre meglio, questa volta ci concentreremo sul fatto di poter scansionare testi fisici Per trasformarlo in una nota app, proprio come sembra.

Usa l’app Note per una scansione rapida e pulita

E sebbene tu possa scattare una foto istantanea del foglio in questione e quindi uscire con calma dai guai, questo ti servirà principalmente solo nei casi in cui Non è necessario scansionare letteralmente il documento. Per questo motivo, se si tratta di un documento importante e dovrebbe essere il più elegante possibile, è meglio utilizzare Notes.

Chiarire tutto questo, vediamo come si può svolgere questa procedura, Qualcosa di molto semplice Cosa che puoi fare come segue:

Sul tuo iPhone o iPad, apri l’app Note.

– Immettere una nuova nota premendo il pulsante a forma di matita visualizzato nell’angolo in basso a destra.

– Ora fai clic sull’icona della fotocamera visualizzata proprio al centro dello schermo.

– Fare clic sulla scheda Scansiona documenti.

Concentrati sul testo che desideri scansionare e scatta una foto quando è ben incorniciato.

Clicca sul pulsante bianco in basso a destra Memorizza.

Inserisci il documento stesso nel caso tu voglia modificarlo.

E sarà così, uno strumento semplice ma affidabile che può essere di grande aiuto, soprattutto quando si lavora con documenti personali da compilare e Che merita di essere scansionato e inquadrato perfettamente.

Ora per chiudere, se l’app è un po’ limitata per te e vuoi rivolgerti a una terza parte, ci sono molte opzioni di qualità che puoi ottenere sull’App Store, CamScanner è uno dei più importanti e sicuri.