Scarica oggi l’epica trilogia gratuitamente

Dopo esserti dedicato alla vigilia di Natale e al Natale, siamo tornati con te per condividere tutti i dettagli del prossimo gioco gratuito che possiamo ottenere oggi su Epic Games Store. Siamo stati in grado di ottenere un gioco gratuito ogni giorno dal 15 dicembre e oggi non sarà diverso, a partire dalle 17:00 (ora locale) saremo in grado di ottenere un nuovo gioco gratuito grazie a Epic Negozio di giochi. Fino ad allora, puoi ancora scaricare in modo assolutamente gratuito Il gioco che è disponibile ora, che è niente di più e niente di meno che un grande gioco, Sale e SantuarioS. Ricorda che questi giochi Disponibile solo per 24 ore E non sarai in grado di ottenerlo in seguito.

Ti ricordiamo che queste promozioni non durano una settimana come i giochi normali, questi giochi gratuiti sono disponibili solo per un tempo limitato, avremo solo 24 ore per scaricarli e una volta passato questo tempo non potremo aggiungerli al nostro biblioteca. Se giochi anche su Xbox, ti ricordiamo che hai in vigore le Offerte di Natale di Xbox Store, dove puoi trovare giochi e contenuti per Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S con un massimo di 80% di sconto Sul suo prezzo originale, puoi controllare tutte le offerte tramite prossimo link.

La trilogia è gratis oggi su Epic Games Store

A proposito di questa promozione, l’unica cosa che non è stata ancora confermata è quali giochi entreranno nella trilogia, ma possiamo dirvi quale sarà, Rise of the Tomb Raider, il predatore di tombe S Shadow of the Tomb Raider. A differenza dei giochi gratis dei giorni scorsi che duravano 24 ore, questa trilogia stando a quanto trapelato nel codice sorgente della pagina Sarà disponibile fino a giovedì prossimo, 6 gennaio.