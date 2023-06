Scarica WhatsApp Plus 2023 APK gratis e in spagnolo: Guida per installare l’ultima versione | Rosso Whatsapp | GBWhatsApp | usa us mx es pe co | Indicazioni | utilizza

Vuoi ottenere l’ultima versione di WhatsApp Plus 2023? Scopri come installarlo sul tuo dispositivo mobile e tutti i dettagli per ottenere l’ultima versione. Il Whatsapp È una delle applicazioni di messaggistica istantanea più utilizzate quotidianamente in tutto il mondo. Milioni di persone scaricano questa app ogni giorno, ma esiste un’alternativa non ufficiale che ha anche un gran numero di follower e ha conquistato il favore degli utenti: Whatsapp più. È un’opzione con alcuni rischi se vuoi scaricarla, ma ti offre anche una serie di funzionalità che non troverai nella versione ufficiale.

WhatsApp Plus 2023: vantaggi e svantaggi

Gli utenti sottolineano che WhatsApp Plus non contiene pubblicità, il che può essere fastidioso. Allo stesso modo, puoi apportare modifiche all’ora dell’ultima chiamata, bloccare messaggi e chiamate da determinati numeri e avere una sezione in cui puoi cambiare il tuo avatar attraverso piattaforme come Bitmoji o un diverso colore dell’interfaccia.

Un altro vantaggio è che puoi rimuovere l’area che indica che stai “digitando” o “registrando audio” prima di inviare il messaggio. Questo spingerà la tua privacy al limite. Con questo, nessuno potrà sapere quanto stai per inviare qualcosa a uno dei tuoi contatti. Tuttavia, non tutto è bello al 100%, quindi ora vedrai alcuni difetti.

Essendo un’app non ufficiale, utilizza server diversi dal server originale e può essere vittima di hack. D’altra parte, se WhatsApp rileva l’utilizzo di questa app, può bloccare il tuo account. Quindi devi prendere le tue precauzioni prima di poterlo installare.

Se ricevi un messaggio in-app che dice che il tuo account è “temporaneamente sospeso”, significa che potresti utilizzare una versione non autorizzata di WhatsApp invece dell’app WhatsApp ufficiale. Se non inizi a utilizzare la versione ufficiale di WhatsApp dopo il tuo account è temporaneamente sospeso, ha dichiarato la società in una dichiarazione.Il tuo account potrebbe essere sospeso in modo permanente.

Passaggi per scaricare WhatsApp Plus 2023

WhatsApp Plus non è sul Play Store in quanto non è un’app originale. Per installarlo devi scarica apk Quindi ti mostriamo i passaggi in modo che tu possa farlo:

Innanzitutto, scarica il nuovo APK in questo collegamento.

Successivamente, installa l’APK e attiva l’opzione per l’installazione da fonti sconosciute su Android.

Tieni presente che quando scarichi un’app al di fuori del Google Play Store, devi attivare Origini sconosciute.

Pertanto, è necessario seguire questo percorso per attivarlo: Impostazioni – Sicurezza – Origini sconosciute – Accetta.

Infine, esegui il file .apk in modo che tutto sia pronto e puoi utilizzare l’app.

WhatsApp Plus 2023: come installarlo

Se vuoi installare l’ultima versione di WhatsApp Plus allora devi farne una copia sul tuo account e poi eliminare l’app originale dal tuo smartphone. Quindi puoi procedere al download dell’APK di WhatsApp Plus 2023 e attivare la modalità Origini sconosciute, in modo che il tuo cellulare possa aggiungere qualsiasi applicazione che non appartiene al Play Store.