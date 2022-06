Scegli il livello, apri Super Sonic e attiva la modalità debug

colui il quale risorse audio Non includere un selettore di livello per Sonico 2 È una mezza verità: dal menu principale non potremo scegliere lo schermo, ma, come in Mega Drive, potremo accedere lista segreta Attraverso di essa puoi accedere a tutte le fasi del gioco e attivare nuovi trucchi. In VidaExtra, amiamo le guide e in questa guida spiegheremo il processo.

Come accedere al menu segreto in Sonic 2

C’è una lista segreta Sonico 2 È la scorciatoia definitiva nel gioco. Sia che tu voglia andare direttamente all’ultimo boss del gioco senza passare attraverso la casella di partenza o se preferisci iniziare il gioco dal frenetico Sky Chase. Soprattutto, puoi persino attivare nuovi cheat da esso.

Come accedere al menu segreto con selezione del livello Sonic 2:

Dal menu Sonic Origins, vai su un’isola sonic il riccio 2 E accedi al gioco tramite la modalità Anniversario o Classica.

E accedi al gioco tramite la modalità Anniversario o Classica. Una volta avviato il gioco, attendi che venga visualizzata la schermata del titolo del gioco con Sonic, Tails e le parole.premi il bottone“

Immettere la sequenza su, giù e da sinistra a destra utilizzando il joystick o i pulsanti direzionali. Se lo fai correttamente sentirai un segnale acustico.

Infine, dopo aver ascoltato il suono, premi il pulsante “Square” su PlayStation, il pulsante “X” su Xbox o il pulsante “Y” su Nintendo Switch.

Se hai seguito i passaggi, invece di accedere al gioco, verrà mostrato il seguente menu Sonic 2 Secret.

Tutti i codici segreti Sonico 2

La cosa interessante della lista segreta di Sonico 2 Non solo puoi scegliere qualsiasi schermata del gioco, comprese le fasi bonus, ma ti dà anche accesso al quiz audio. Il che, oltre a farti sentire tutti i suoni, ci permette di introdurre nuovi trucchi prima dell’inizio del gioco.

Per introdurre i trucchi, è sufficiente ascoltare alcune melodie del test del suono in un certo ordine. Non è necessario ascoltare l’intera melodia: una volta che inizia a suonare, puoi passare alla melodia successiva. E se il trucco funziona, sentirai anche un segnale acustico speciale.

Di seguito è riportato un elenco di codici di test del suono per Sonico 2

trucco suoni NB Modalità di correzione 01, 09, 09, 02, 01, 01, 02, 04. Puoi diventare qualsiasi oggetto del gioco e stamparlo sullo schermo. supersonico 04, 01, 02, 06 Se ottieni 50 episodi puoi trasformarlo in Super Sonic. Continuità extra 01, 01, 02, 04 Aggiungi altre 14 continuazioni alla modalità classica

Come nota aggiuntiva, vale la pena ricordarli entrambi Sonic il riccio Come Sonic 3 + Nocche Hanno anche i loro menu segreti e il loro sistema di quiz audio.