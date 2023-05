Scegli Meta DOJO per i creatori di siti di profili

Conti – Brasile

(29/05/23). La Business Zone with the Creators Economy di DOJO annuncia l’apertura del progetto di localizzazione per il profilo Instagram di @creadores. Guidata da Tiago Baron e Rodrigo Toledo, e con la direttrice dei creatori Juliana Muncinelli, l’agenzia sarà responsabile dell’account della piattaforma “abrasileirar” incentrato sul collegamento e sulla celebrazione della comunità brasiliana di creatori.

La creator economy, o creator economy, è un mercato che continua ad espandersi, valorizzando le imprese che coinvolgono non solo la creazione di contenuti, ma anche i creatori stessi, che diventano i loro brand e le loro aziende. Pertanto, l’idea del Meta Project è quella di comunicare ed educare, al fine di potenziare e avvicinarsi ai creatori brasiliani, oltre ad aiutarli a creare più connessioni con i loro fan.

In quanto agenzia che lavora con diverse business unit, l’attività di DOJO sarà guidata dalla Creative Business Unit, con Giuliana Moncinelli come Area Leader. Tutti i contenuti saranno progettati, co-creati e creati dagli stessi creatori, fornendo un linguaggio C2C, ovvero da Creatore a Creatore. “Le sfide che i creatori di contenuti brasiliani devono affrontare sono diverse da quelle affrontate dai creatori americani e internazionali. Quindi, il nostro lavoro va oltre la semplice traduzione di contenuti: si tratta fondamentalmente di “brasilizzazione” di tali contenuti utilizzando il 100% della lingua brasiliana. Altro Identificazione E aiuto con le specificità del nostro mercato”, ha detto Juliana.

Dal 10 maggio, contenuti esclusivi in ​​portoghese per i creator brasiliani verranno pubblicati su @creators, il profilo Instagram globale ufficiale della community dei creator. “Secondo Nielsen, più di 500.000 creatori di contenuti brasiliani considerano la produzione di contenuti un’attività professionale o meno, e per il 60,8% la pubblicità è ancora la principale fonte di monetizzazione. In altre parole, è un mercato che merita attenzione. Siamo felici che l’agenzia è stata scelta per sviluppare questo progetto e siamo molto entusiasti del lancio dei contenuti @creadores per i brasiliani, iniziato il 10 maggio”, aggiunge il direttore del DOJO.