scenario di integrazione regionale

Scritto da: Paula Jimenez e Matias Caciapo

L’anno 2022 ha visto un ciclo di vertici e incontri dei vari progetti di integrazione regionale che hanno segnato e contraddistinto l’agenda politica della regione e che attraverso i vari attori hanno espresso il loro interesse nelle loro dichiarazioni e azioni. Da un lato, notiamo progetti conservatori come l’Organizzazione degli Stati americani (OSA) e l’Unione dei partiti latinoamericani (UPLA), e dall’altro progetti trasformativi come il Gruppo Puebla, la Comunità dei paesi latinoamericani e caraibici Uniti (CELAC) e RUNASUR.

Mentre il blocco conservatore forma le sue alleanze, i progetti populisti latinoamericani in posizione di governo cercano di costruire i loro progetti di integrazione da governi che in molti casi sono circondati da una destra sempre più aggressiva, in posizione di guerra. Quale condizione di possibilità esiste, in questi contesti, per la costruzione del suo sogno Patria Grande? Come aprire la strada al progetto di cui le persone hanno bisogno per uscire da condizioni di povertà e disuguaglianza in un mondo in crisi?

La controversia sulla gestione dei progetti regionali: iniziative Al-Haq

Nel corso del 2022 si sono svolti una serie di incontri e vertici in cui i leader latinoamericani hanno espresso le loro posizioni su questioni di influenza internazionale come la guerra in corso tra Russia e NATO (l’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico) e il blocco statunitense di Cuba, Venezuela e Nicaragua, tra gli altri. Queste realtà hanno determinato le alleanze nella regione che hanno contribuito e stanno contribuendo a definire e costruire politiche nazionali e regionali.

Tra i conflitti che hanno diviso le acque della regione c’era il Nono Vertice delle Americhe, svoltosi in California, Stati Uniti, il cui incontro è stato evidenziato dalla decisione del Paese nordamericano di escludere Cuba, Venezuela e Nicaragua, fatto che è stato respinto dai rappresentanti di Argentina, Messico, Bolivia, Honduras, Cile e del Gruppo degli Stati latinoamericani della Comunità dei Caraibi (CELAC), della Comunità dei Caraibi (CARICOM), del Gruppo di Puebla e persino del Brasile conservatore guidato da Jair Bolsonaro. Da parte loro, i presidenti messicano Manuel Lopez Obrador, Xiomara Castro, presidente dell’Honduras, e Luis Ars Catacura, presidente della Bolivia, hanno espresso la loro posizione con la decisione di non partecipare al vertice. Dall’altra parte e parallelamente al vertice in questione, si è tenuto al Los Angeles Convention Center il “People’s Summit”, dove leader comunitari e sindacalisti hanno discusso, tra l’altro, dell’autodeterminazione dei popoli.

Un’altra area da cui gli Stati Uniti stanno sviluppando il proprio piano per la regione è l’Organizzazione degli Stati americani (OSA), che a luglio ha riunito i ministri della difesa dei suoi Stati membri per firmare la “Dichiarazione di Brasilia”, dove la guerra in Ucraina è stato uno degli argomenti di discussione. I conflitti interni sono stati nuovamente definiti quando Brasile, Argentina e Messico hanno dichiarato che l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) sarebbe stata la sede legittima per discutere la questione mentre Stati Uniti, Canada, Colombia (con Ivan Duque come presidente), Ecuador, Paraguay, Haiti, Guatemala e Repubblica Dominicana si sono schierate contro la Russia, respingendo “l’invasione. illegale, ingiustificata e ingiustificata per l’Ucraina”.

Anche l’estrema destra internazionale ha sviluppato i suoi forum di incontro, delineando il suo piano per la regione. Uno degli eventi che hanno dimostrato questa iniziativa è stata la Conservative Action Political Conference (CPAC), tenutasi il 12 novembre in Messico, che riunisce ogni anno attivisti conservatori e rappresentanti eletti degli Stati Uniti, dell’America Latina e del mondo. In questa occasione sono stati toccati temi come: “Essere un governo conservatore”, “Prendersi cura della patria, ci prendiamo cura del mondo”, “Modello ungherese”. Prima la famiglia”, “Le bugie della sinistra” e “La nuova destra popolare”, dettate dal cileno Antonio Kast e “Viva la libertà”, tra gli altri, dall’argentino Javier Mele.

La convocazione del CPAC in Messico sembra essere una risposta all’assenza di López Obrador dal Vertice delle Americhe di giugno e, principalmente, alla missione di integrazione latinoamericana del presidente latinoamericano nella regione, tra le altre azioni come direttore del rilancio del CELAC.

Un altro fatto che faceva parte delle manovre della destra nella regione e soprattutto in Perù è quanto accaduto di fronte al diciassettesimo vertice presidenziale dell’Alleanza del Pacifico, svoltosi tra il 24 e il 29 novembre. L’Alleanza del Pacifico è un’iniziativa di integrazione economica che comprende Colombia, Cile, Messico e Perù. Per partecipare all’incontro, Pedro Castillo, Presidente del Perù, ha chiesto il permesso alla sessione plenaria del Congresso nel suo paese, che ha portato al rifiuto di consentire il viaggio per partecipare al 17° Vertice. Questo evento è stato una delle manovre che hanno preceduto il colpo di stato che lo ha destituito dall’incarico e arrestato il 7 dicembre.

Mercosur: La tensione tra due modelli

Un po’ più a sud della regione, a dicembre si è tenuta a Montevideo, Uruguay, la 61ª Riunione Ordinaria del Consiglio del Mercato Comune del Sud (Mercosur), insieme a un Summit dei Presidenti di Cluster.

L’incontro non è passato inosservato nell’agenda politica in quanto ha causato tensioni sulla decisione unilaterale dell’Uruguay di entrare nel partenariato transpacifico globale e avanzato (CPTPP) e di andare avanti con un accordo di libero scambio con la Cina. Una settimana prima del vertice, Argentina, Paraguay e Brasile hanno presentato un memorandum congiunto al coordinamento del Mercosur in cui esprimevano le loro lamentele sul comportamento del Paese del River Plate. Il giorno successivo, il presidente dell’Uruguay ha pubblicato un tweet informando che il suo ministro degli Esteri aveva presentato una domanda formale per aderire al CPTPP in Nuova Zelanda.

Non era la prima volta che Luis Lacalle Poe, presidente dell’Uruguay, aveva espresso interesse ad aderire al CPTPP. Durante il LX Summit dei Presidenti del Consiglio del Mercosur, tenutosi a luglio in Paraguay, Lacalle Poe ha annunciato che il suo paese avanzerà nell’accordo di libero scambio (ALS) con la Cina con o senza la partecipazione dei suoi partner.

Nella disputa emersa nel progetto del Mercosur, il dilemma fondamentale è quale modello di integrazione adotterà la regione: un modello con lo sviluppo, la tutela e la promozione delle industrie locali e delle reti commerciali, o un modello con asimmetria, danno al sistema interno mercato e maggiori disparità, a seguito di accordi di libero scambio (già noti – che hanno sofferto – nel nostro)

Tentativi di reale integrazione e trasformazione del territorio

L’integrazione regionale è un debito pendente dal 2019 in poi, in quanto i governi progressisti sono riusciti ancora una volta ad imporsi in America Latina, almeno sul versante retorico, in una sorta di continuità di quanto accaduto all’inizio del secolo, nonostante le gravi restrizioni che questo tempo di tradurre la retorica in fatti tangibili, progredendo verso l’integrazione e sviluppando politiche che includano la stragrande maggioranza.

Tuttavia, diverse iniziative sono emerse e sono riprese per fare luce su questo percorso. Il 7 novembre, ad esempio, l’Assemblea Costituente Plurinazionale del Runasur, composta da sindacati, organizzazioni contadine e movimenti sociali, si è riunita a Buenos Aires, in Argentina, con lo slogan: “Un’America multinazionale, antimperialista, anticapitalista .” All’evento hanno partecipato delegazioni provenienti da Argentina, Bolivia, Brasile e Cile. Ed Ecuador, Guatemala, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela, e con la partecipazione dell’ex presidente boliviano Evo Morales, leader e promotore di Ronasor.

Sempre a novembre, ex presidenti latinoamericani, ex ministri degli Esteri, ex ministri e parlamentari, tra gli altri, hanno inviato una lettera a 12 presidenti della regione chiedendo il rilancio dell’Unione delle nazioni sudamericane (UNASUR). La lettera incorpora i risultati del blocco creato nel 2008 attraverso iniziative di Venezuela, Brasile e Argentina (guidato da Hugo Chávez, Lula da Silva e Nestor Kirchner) e stabilisce un’agenda prioritaria in cui valuta le azioni che dovrebbero essere promosse per rivitalizzare il corpo di quello, finora, sette dei suoi membri originari si sono ritirati dodici.

La pretesa di salvare Unasor dall’oblio non è nuova, anzi è uno degli slogan difesi da personalità appartenenti al gruppo di Puebla, espressione dei leader progressisti che hanno svolto un ruolo di primo piano nel rilancio della Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici .

Uno degli ultimi incontri che hanno segnato l’agenda dei leader latinoamericani è stato, a dicembre, il ricevimento di Miguel Diaz-Canel, Presidente di Cuba, alle autorità dei paesi membri al 22° Vertice dei Capi di Stato. il governo dell’Alleanza Bolivariana per i Popoli d’America (Alba – Tcp) e tra questi i loro omologhi venezuelani, Nicolás Maduro; Bolivia, Luigi Ars; e dal Nicaragua, Daniel Ortega, nonché Ralph Gonsalves, Primo Ministro di Saint Vincent e Grenadine; dalla Dominica, Roosevelt Skerritt; tra le altre autorità.

Ogni movimento del blocco progressista cerca di restituire il sogno della grande patria e del potere geopolitico della regione.Come notato, per sviluppare e accumulare progetti popolari con contenuti liberatori, non basta raggiungere la posizione dello Stato governo, ma è piuttosto necessario costruire collettivamente un programma che promuova l’integrazione regionale.

In che modo lo scenario sta modellando l’America Latina entro il 2023?

Lo scenario di opportunità nel mondo è inutile se non siamo in grado, attraverso l’unità politica e l’integrazione economica, di risolvere i grandi problemi che affliggono le nostre società. In questo senso, la sfida è innanzitutto politica.

Nel processo di profonda trasformazione che sta attraversando il mondo, dove la digitalizzazione e la finanza prevalgono su scala globale, gli Stati si stanno certamente trasformando in uno strumento per attuare i programmi politici determinati dagli attori più avanzati dell’intera economia transnazionale e nel processo della digitalizzazione, che manovrano politicamente per costruire una nuova egemonia, una nuova forma di governo Globale, Nuovo Ordine Mondiale. In questo senso, i blocchi regionali stanno svolgendo un compito essenziale per sviluppare questi programmi politici.

Dai vertici e dagli incontri regionali tenutisi nel 2022 si intravede che ci sono due blocchi con interessi molto diversi che cercano di costruire le loro alleanze all’interno della regione.

Come parte di un Blocco conservatore Notiamo spazi come il CPAC, il “Patto di Madrid”, l’UPLA (Unione dei partiti latinoamericani) e la Fondazione Libertad o la rete ATLAS, che, tra gli altri, costituiscono il quadro strategico per una politica violenta e antidemocratica. Un fenomeno che coinvolge l’intera regione e di cui gli esempi più recenti sono lo spettacolare assassinio della vicepresidente argentina Cristina Fernández de Kirchner, il tentativo di golpe contro la presidente democraticamente eletta Lula da Silva, in Brasile e il recente attentato a Francia Marquez, vicepresidente Presidente. Presidente della Colombia.

Da parte sua lo è Blocco progressista Manifestato da Unasur, CELAC, Alba-Tcp, Grupo Puebla e RUNASUR cercano di rafforzare le loro alleanze alla ricerca della dignità dei popoli.

L’anno 2023 inizia con il Vertice CELAC che si terrà in Argentina: un’occasione per approfondire il discorso sull’integrazione regionale e costruire sulle fondamenta della grande patria di cui il popolo ha bisogno, per promuovere i necessari accordi in economia e politica e per frenare l’instabilità . Tentativi di raddrizzare e difendere le nostre democrazie mentre costruiamo meccanismi per superare la partecipazione popolare: “democrazia e pace contro mafia e guerra”.