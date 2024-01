Scheda madre ATX industriale ad alte prestazioni Advantech con AMD AM5 RYZEN 7000 incorporato

Advantech ha introdotto la scheda madre industriale AIMB-723 ATX con processori AMD RYZEN™ Embedded 7000, la prima scheda madre industriale integrata con il chipset AMD B650, che offre un'elevata potenza di elaborazione e un'impressionante durata di 7 ore. È la prima scheda madre AIMB a includere un UDIMM DDR5, oltre a fornire la scalabilità necessaria per supportare fino a una scheda grafica discreta a tre slot e tre schede video digitali aggiuntive per applicazioni di visione artificiale.

Supporta grafica avanzata per AOI basata sull'intelligenza artificiale

Alimentato dai processori Ryzen™ serie 7000, AIMB-723 offre prestazioni eccezionali e un consumo energetico minimo. Grazie al suo posizionamento ottimizzato, può integrare fino a una scheda grafica discreta a tre slot e tre schede PCIe aggiuntive, rendendolo in grado di eseguire attività industriali che richiedono prestazioni elevate, come la visione artificiale basata sull'intelligenza artificiale e l'AOI (ispezione ottica automatica). . Applicazioni. . La sua versatilità soddisfa i requisiti di memoria ultraveloce, semplificando il trasferimento e l'elaborazione dei dati senza intoppi.

“AMD è orgogliosa di collaborare con Advantech per potenziare la nuova scheda madre AIMB-723 ATX con processori Ryzen Embedded 7000″, ha affermato Amey Deosthali, Direttore Product Marketing, AMD Embedded Processor Group. “Processori AMD Ryzen Embedded 7000, con Zen 4 e RNDA 2, consentono ad Advantech AIMB-723 di diventare una piattaforma ideale per un'ampia gamma di applicazioni che gestiscono grandi quantità di dati in un mercato industriale in forte espansione.”

Applicazioni industriali di potenza distribuita per un gran numero di operazioni di I/O e compatibili con diversi sistemi operativi

AIMB-723 supporta più I/O ad alta velocità, come USB 3.2 (Gen 2) 10 Gbps, doppia Ethernet da 2,5 Gigabit, M.2 e SATA, migliorando così le prestazioni delle applicazioni industriali distribuite. Soddisfa inoltre i requisiti di espansione PCI e le comuni interfacce I/O, come fino a sei porte seriali (5 x RS-232, 1 x RS-232/422/485) per controllare dispositivi industriali. L'AIMB-723 è anche compatibile con vari sistemi operativi, come Windows® 10 Release 21H2 LTSC, Windows® 11 Release 22H2 GAC, Windows® Server 2022 e Ubuntu 22.04. Configurare il tuo sistema operativo preferito è molto semplice grazie all'immagine completa del sistema operativo fornita da Advantech insieme a tutti i driver necessari.