Scheda madre MSI MEG Z890, Intel Core Ultra 200

L’immagine della MSI MEG Z890 Unify-X ci mette sulla strada della nuova generazione di schede madri in arrivo questo autunno per ospitare i nuovi processori Intel Core Ultra 200 per PC desktop.

MSI MEG Z890 Unify-X fungerà da scheda madre Formato ATX di fascia alta Destinato agli utenti che desiderano spremere ogni gigahertz e ogni fotogramma al secondo dal proprio PC. Quindi possiamo capirlo da lui Tabella con le principali caratteristichea partire da un design VRM da 110 A (20+1+1+1) su un PCB a otto strati o quello che il produttore chiama “controller di interruzione OC”, suggerendo che la scheda è specificamente destinata Overclocking.

Come indica il nome, tutto si basa sul nuovo chip Z890 che Intel ha preparato per i suoi nuovi processori Core Ultra 200, o in altre parole Arrow Lake-S per computer desktop. Ha alcune aperture PCIe 5.0×16 Per installare schede grafiche dedicate che dovrebbero funzionare in modalità dual x8 quando entrambi gli slot sono in uso. Ha un terzo slot PCIe 4.0 x16 che funziona in modalità x4, nonché uno slot PCIe 4.0 x1.

Un altro componente di alto profilo è il sistema di memoria DDR5 con nuova sintonizzazione dinamica della frequenza (Codice) e con velocità fino a 10.000 tonnellate/secondo. Nientemeno che, Sei slot M.2Due di questi sono per l’interfaccia PCIe 5.0 più avanzata. Dispone inoltre di sei porte SATA.

La sezione connettività è piuttosto impressionante insieme alla scheda di rete Intel Killer Ethernet 5 Gbps (primo sul mercato) e compatibile con i più recenti standard di compatibilità wireless, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4. La scheda dispone inoltre di una coppia di porte Thunderbolt 4, una porta USB-C USB 3.2 Gen 2×2 (20 Gbps) frontale con supporto USB PD da 60 W e 10 porte USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps), incluse due USB Type -C.

La scheda dispone anche di un codec audio Realtek ALC4080 e di una coppia di porte PS/2 legacy per tastiera e mouse. Altri componenti sono una suite completa di pulsanti sul retro per il flashing e il reset UEFI, nonché un display LED di debug, che MSI sembra preferire posizionare proprio accanto al connettore di alimentazione come visto nella serie precedente. C’è anche un connettore di alimentazione ATX 3.1, utilizzato solo da MSI.

Non conosciamo il prezzo dell’MSI MEG Z890 Unify-X, ma viste le sue specifiche non sarà una fascia economica. Dovrebbe essere disponibile questo trimestregiusto in tempo per il lancio dei processori Core Ultra 200.