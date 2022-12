Scheletri di 2000 anni all’interno di un McDonald’s in Italia

L’Italia ha un McDonald’s che si distingue dalle altre catene di ristoranti americani che troverai in qualsiasi parte del mondo. Un McDonald’s italiano mostra scheletri di 2000 anni fa.

Un McDonald’s italiano unico nel suo genere che unisce il Big Mac e antichi resti umani. Il ristorante si trova in un sito archeologico Situato a Fratocchi, 12 miglia a sud di Roma.

I clienti possono vedere gli scheletri all’interno di McDonald’s Quando ordinano il loro Big Mac, questo è possibile. Grazie al pavimento in pannelli di vetro.

La scoperta dei resti visibili al McDonald’s, aperto nel 2017, è stata fatta nel 2014 quando è iniziata la costruzione del ristorante. I lavoratori hanno trovato tre scheletri conservati vicino a un’antica strada romana e hanno aiutato gli archeologi a scavare nel sito.

I tre scheletri si trovavano in caditoie lungo i lati di una strada che gli archeologi ritengono si colleghi alla via Appia, considerata una delle strade più trafficate dell’antica Roma.

Un portavoce di McDonald’s Italia ha dichiarato a Newsweek che sono stati ritrovati 45 metri della vecchia strada. “La strada fu costruita nel II secolo a.C. C., e lo spazio sottostante, che ora è un fast-food, è lungo circa 150 piedi e largo sette piedi”, condivide il negozio.

Secondo quanto riferito da McDonald’s Italia, i resti sono stati ritrovati completamente privi di corredo e copertura, collocabili con grande probabilità tra il II e il III secolo d.C.

Secondo quanto riferito, la catena di hamburger ha contribuito allo scavo con oltre $ 300.000 e ha dedicato ulteriori fondi nel corso degli anni per mantenere e preservare il sito.

McDonald’s con tre scheletri ha un grande valore storico e attira molti visitatori. È uno dei ristoranti più innovativi in ​​Italia in termini di servizi. Dispone di servizio al tavolo, chiosco digitale self-order, corsia carrabile, McCafe e area giochi all’aperto per bambini.

