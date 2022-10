Schermo 2K, tanta autonomia e uno sconto di 400 euro per questo laptop

La prima cosa che ti stupirà quando vedrai questo laptop è che ce l’ha corpo in alluminio Un finale molto interessante. Invece di essere completamente liscio, sembra pieno di sabbia, il che lo rende diverso dai suoi principali concorrenti. E ovviamente, sotto questa struttura, si nasconde lo schermo di cui abbiamo già parlato. Un vero gioiello per un dipinto!

Questo laptop contiene un file Tenere sotto controllo Ti lascerà completamente senza parole. Innanzitutto, perché nonostante sia portatile, è molto grande! Non più, non meno di 16 pollici E il Perfetto per lavorare ovunque senza alcun inconveniente. A questo dobbiamo aggiungere che contiene Risoluzione 2.5K È difficile eguagliare ora. Se sei un fan della grafica, o se vuoi semplicemente vedere tutti i colori con la massima nitidezza, questo monitor ti stupirà.

Per quanto riguarda il processore, stiamo parlando di uno dei più potenti del momento: A AMD RyzenTM 7 5600H. Questo è accompagnato da una RAM da 16 GB che ti farà funzionare senza intoppi che non hai mai provato prima. Il archiviazione interna Sono 512 GB, quindi ne avrai più che sufficienti. Dovresti sapere che esiste un’altra opzione di processore, l’AMD RyzenTM 7 5800H. Ma cambia anche il prezzo! Puoi configurare tutto questo comodamente Sul sito per acquistare.

Grafica AMD RadeonPotente, ma non progettato per giocare. Dopotutto, è un dispositivo più concentrato su produttività, studio e lavoro. In tutti questi compiti, non ha concorrenti!

Cogli l’opportunità!

Oltre a tutto ciò che abbiamo già indicato, ci sono altri dettagli che ti faranno finalmente decidere su questo laptop Huawei MateBook 16. Come, ad esempio, Lettore di impronte digitali Per proteggere il più possibile la tua privacy. Questo si trova direttamente sul pulsante di accensione, quindi sarà molto comodo usarlo. Inoltre, ha un file grande batteria! Sosterrà facilmente tutti i tipi di compiti pesanti durante la tua giornata di lavoro e non dovrai portare il caricabatterie con te ovunque.

Stiamo parlando di un dispositivo che di solito è in giro 1200 euro E per un tempo limitato, puoi averlo 400 euro in meno. Non ti costerà 799€! E con spedizione gratuita. Quindi provaci, perché non rimarrai deluso.