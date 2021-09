Schermo a 120Hz e processori Intel di ultima generazione

Notizie correlate

Questa settimana in particolare, possiamo ottenere un file Surface Pro. Secondo le ultime indiscrezioni che hanno raggiunto la Spagna su Evento del 22 settembre, il nuovo Surface Pro 8 Sta per diventare realtà. Tanto che le sue proprietà sono già trapelate, confermando alcuni dei suoi dettagli più importanti.

Per quanto riguarda Alcuni dei drop outIl nuovo Surface Pro da presentare All’evento Surface Sarà un computer 2-in-1 completamente rinnovato dall’interno. aumenterà L’ultimo dei processori IntelInterfaccia Thunderbolt e soprattutto un nuovo schermo da 13 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

E non è l’unica cosa di cui si è parlato. Le voci sono che Microsoft prevede di introdurre Unità a stato solido sostituibili su questi modelli. Pertanto, l’utente avrà la possibilità di cambiare se desidera un SSD per il suo dispositivo, aumentando così la capacità.

Surface Pro 8 trapelato

Esposizione a Microsoft Surface Pro 8

Processore Intel Core di undicesima generazione

– Frequenza di aggiornamento elevata dello schermo a bordo stretto da 13 “120Hz

– Finestre 11

– Doppia interfaccia Thunderbolt

Dischi rigidi SSD sostituibili#Microsoft #Superficie # SurfacePro8 pic.twitter.com/ITFftYG4dg – Sam (@Shadow_Leak) 19 settembre 2021

Già ai suoi tempi, il mezzo il bordo Tieni presente che Surface Pro 8 avrà la sua principale peculiarità Non installare porte USB-A, Cioè quelli per la vita. a differenza di, Userò solo USB-C e Thunderbolt, seguendo le orme tracciate dai MacBook di Apple da alcuni anni.

Lo stesso metodo conferma la schermata 120Hz La stabilità nel mercato ha avuto un enorme impatto sui tablet e smartphone, Da allora fino ad oggi è stato quasi interamente riservato agli schermi desktop. In questo modo, le immagini visualizzate su Surface saranno più uniformi e ci sarà più fluidità.

Oltre al fatto che verranno installati processori Intel Core di undicesima generazione, il dettaglio più importante di questo Surface Pro 8 è l’SSD sostituibile. L’utente, utilizzando gli strumenti, può modificare l’SSD interno del dispositivo Surface. Nel caso in cui la memoria primaria del dispositivo sia insufficiente per l’utente, l’utente può cambiarla senza troppe complicazioni.

Questo ha molti vantaggi. L’acquirente può scegliere il Surface Pro 8 più semplice o il modello che più gli si addice, oltre a non doversi limitare a questo storage, dovrà solo cambiare l’SSD. È qualcosa che abbiamo già visto nei modelli Surface Laptop 4, Surface Pro X e Pro 7 Plus per le aziende, ma non per i consumatori.

tranquillamente

Queste voci arrivano giorni prima del grande evento di hardware Microsoft lo ha pianificato il 22 settembre. Microsoft dovrebbe annunciare Surface Pro 8, Surface Go 3, il Surface Book 4 riprogettato e il nuovo Surface Pro X. Inoltre, verrà svelato il nuovo dispositivo. smartphone La nuova generazione di Surface Duo Cosa è successo ai dispersi si saprà nuova superficieUn tablet Android di Microsoft.

Tuttavia, queste voci emergono in un momento incerto a causa di indiscrezioni che vale la pena ripetere. Apple Watch Series 7 delusione Ridisegnato dall’evento passato a partire dal hardware Apple ha avvisato gli utenti della volatilità delle informazioni non verificate. Pertanto, dobbiamo stare attenti e capire che per ora non è così Altro che voci.

