Scherzer domina i Reds. I Dodgers prevalgono

Max Scherzer ha concluso sette round senza reti in un’altra prestazione impressionante per i Los Angeles Dodgers, che sabato hanno battuto i Cincinnati Reds 5-1 per continuare la loro ricerca del titolo a ovest.

I Dodgers hanno iniziato il secondo giorno e mezzo dietro i leader San Francisco Giants.

Cincinnati ha subito un’altra pesante perdita. I Reds sono stati coinvolti in uno scontro una volta alle spalle del St. Louis, nella disputa per il secondo posto nei playoff della National League.

Scherzer (15-4) è migliorato fino a 7-0 in nove partite dal 30 luglio, quando è stato sostituito dai Washington Nationals con i Dodgers. Sono stati consentiti solo due colpi e sette colpi.

Il tre volte pluripremiato campione Cy Young guida le major con un’ERA di 2.08, combinata tra le due squadre. Nei suoi inizi con i Dodgers è stato particolarmente notevole, con un’ERA di 0,78.

Sonny Gray (7-8) si ritirò dai suoi primi 11 nemici prima che Trea Turner colpisse un singolo nel quarto atto. Dopodiché, il lavoro difensivo dei Reds lo ha deluso.

I Dodgers hanno approfittato di due errori di Cincinnati per segnare tre punti nel quinto inning e hanno rotto lo zero sul tabellone.

Per i Dodgers, Albert Pujols 1-1.

Per i Reds, il venezuelano Eugenio Suarez 1-0.