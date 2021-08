Schiaffeggiateli tutti! Quando arrivo a novembre

Dal primo momento che l’abbiamo visto in azione Asterix e Obelix: schiaffeggiateli tutti! Ha completamente catturato la nostra attenzione. Più che altro, perché il videogioco di Nutz Studio e Microids dà l’impressione che esista L’adattamento più fedele a un’opera acclamata Abbiamo ricevuto René Goscinny e Albert Uderzo e abbiamo appena confermato la loro data di uscita.

La coppia gallica formata da Asterix e Obelix si unirà ai romani di 25 novembre Quando questo simpatico e divertente ritmo sarà in vendita su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC in formato digitale, mentre le console riceveranno uno di questi Modifiche fantastiche.

Quanto a Da solo o con un altro giocatoreI nostri eroi viaggeranno attraverso le campagne della Gallia, dell’Egitto e persino della Spagna per trasportare tutti i romani, pirati, banditi e normanni che attraversano il loro cammino per salvare il loro villaggio dall’assalto di questi eserciti.

I suoi manager si sono impegnati a sviluppare Un’avventura che rispetta a pieno i fumetti che tutti conosciamo, come dimostra la sua sezione tecnica con vari personaggi, ambientazioni, animazioni e il resto degli elementi che vedremo sullo schermo divertendoci.