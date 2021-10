Schwartzman inseguirà il suo secondo titolo dell’anno contro Sinner nella finale ATP di Anversa

Schwartzman e Sener si incontreranno per la prima volta nel circuito del tennis professionistico

Diego Schwartzman (14 gradi) Cercherà di coronare la sua grande settimana con un titolo. Questa domenica, dalle 11.30, Piccolo sarà misurato contro l’italiano Jannick Sinner (13 gradi) Alla fine di ATP 250 Anversa. Se vince, l’argentino vincerà la sua seconda coppa della stagione, dopo aver vinto lo scorso marzo nel campionato di Buenos Aires.

La grande domanda nell’anteprima di questo duello è: sarà la terza magia? È una competizione che si addice molto bene all’argentino, che ha già raggiunto le finali delle edizioni 2016 e 2017, però finora non ha saputo dedicarsi: la prima volta ha perso contro il francese. Richard Gasquet e il secondo contro il francese Jo-Wilfried Tsonga. Oltre a questo, ha raggiunto le semifinali nel 2018.

Schwartzman, il secondo favorito per vincere il titolo ad Anversa e favorito del pubblico, aveva preso il primo turno libero e nel secondo aveva avuto una vittoria di misura sullo scozzese. Andy Murray 6-4 7-6. Già nei quarti di finale ha battuto l’americano Brandon Nakashima 6-4 6-2 E si è qualificato per le semifinali, dove ha spazzato via Jenson broxby di 6-4 e 6-0.

Da quel momento in poi sarà una finale perfetta Il trasgressore prende posizione 13° in classifica ed è la prima testa di serie del Campionato Belga. L’europeo, una delle giovani sensazioni sul ring, ha appena lasciato il Sudafrica per strada Lloyd Harris Per 6-2 e 6-2. Questo sarà il primo cross della storia contro l’argentino.

La vittoria permetterà a Sinner di eguagliare Novak Djokovic e Daniil Medvedev e Alessandro Zverev Come il secondo giocatore a vincere il maggior numero di titoli nella stagione. norvegese Strada Casper Conduce questa gara con cinque titoli

Finora, questa è la seconda migliore performance di Piccolo Nella stagione dopo aver vinto il titolo in ATP 250 da Buenos Aires Durante il mese di marzo quando l’ho imposto 6-1 e 6-2 per il suo paese Francisco Cerondolo Alla fine.

Questa competizione in Belgio, inoltre, resterà un punto di svolta nella stagione dopo la sconfitta nei quarti di finale di Champions League. Masters 1000 D Indian Wells, Il ATP 250 di San Diegoe Roland Garrose ATP 500 da Barcellona e il ATP 250 Cordoba.

Campione di quattro titoli tra ATP 250 a Istanbul (2016), Los Cabos (2019) e Buenos Aires (2021), aggiunto a ATP 500 a Rio de Janeiro (2018), Piccolo controversia Il 12ª finale della sua carriera.