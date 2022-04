Schwartzman vs. Musetti, ha promesso una grande partita a Montecarlo

Uno dei momenti salienti dei Monte Carlo Masters 1000 Days sarà senza dubbio l’incrocio tra l’argentino Diego Schwartzman (16) e l’italiano Lorenzo Mossetti (83). Si svolgerà nel secondo round della Court de Princes e prenderà il via entro le 7:30 (Argentina), a seguito dell’impegno nordamericano tra Taylor Fritz e Sebastian Korda. Sarà il secondo confronto tra loro e puoi seguirlo tramite Star +.

Il tour europeo sulla terra battuta è iniziato con una bella nota per entrambi i giocatori. El Peque, dopo due prime eliminazioni al Masters 1000 di Indian Wells e Miami, ha riscoperto la sua versione migliore, Ha segnato importanti vittorie contro la russa Karen Khachanov e l’ungherese Marton Vosovich. Ha raggiunto gli ottavi di finale a Monaco per la prima volta dal 2017.

Mentre, Mussetti ha ripreso i sensi prima del Roland Garros 2021Dove ha perso contro il serbo Novak Djokovic in una partita meravigliosa e ha segnato l’inizio di una serie di scarsi risultati. Con la vittoria su Benoit Baer e Felix Auger-Aliassime (6° candidato)nato a Carrara nel 2002, per la sua estetica ed efficacia nel tennis, Guadagnato un posto tra i primi 16 del concorso e rimettere il suo nome in prima pagina.

Da allora si affronteranno per la prima volta a toni lenti L’unico impegno è stato registrato sul cemento ATP 500 ad Acapulco nel 2021, quando l’italiano ne è uscito a pieni voti e lo ha sconfitto per 6-3, 2-6, 6-4.. Diego Schwartzman è l’unico sudamericano ancora in torneo (singolare) dopo che Federico Delbonis (34) è stato eliminato dal tedesco Alexander Zverev (terzo).

Per un posto ai quarti, invece, spiccano le seguenti partite: Casper Ruud vs. Grigor Dimitrov, Stefanos Tsitsipas vs. Laszlo Djere, Alexander Zverev vs. Pablo Carreno Busta e Andrei Rublev contro Yannick Sener.