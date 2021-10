Science Museum celebra la Space Week con laboratori, realtà virtuale e “gravità zero”

La Settimana Spaziale Internazionale si celebra dal 4 al 10 ottobre di ogni anno in tutto il mondo. Il Museo della Scienza Castilla-La Mancha, con sede in Plaza de la Merced a Cuenca, partecipa a questo evento con attività adatte a tutti i tipi di pubblico e ideali per ispirare i più piccoli, dove tutta la famiglia può riunirsi e divertirsi partecipando a un Museo.

Da martedì 5 a venerdì 8 ottobre al mattino

Workshop “Looking to the Sky” e “Into the Moon Rock”, per gruppi chiusi con pre-registrazione

Da martedì 5 a sabato 9 ottobre

Viaggio nella galassia, utilizzando gli occhiali per la realtà virtuale, suggeriamo al visitatore di fare una diversa passeggiata nello spazio.

mercoledì 18:00 alle 20:00 Attraverso la piattaforma ZOOM

VIDEOCONFERENZA dagli USA Con l’astronoma della Mota del Cuervo Elena Manjavacas, che sta lavorando con la NASA per mettere nello spazio il nuovo James Webb Space Telescope, che sarà lanciato nello spazio il 18 dicembre.

Per accedere è necessario partecipare a una riunione Zoom su https://zoom.us/j/94007681170

ID riunione: 940 0768 1170 Codice di accesso: 883756

Giovedì 7 dalle 16:00 alle 17:30 Preiscrizione chiamando tlf. 969240320

Workshop “On a Rocket to the Moon”: i ragazzi impareranno a costruire un razzo ad aria e implementeranno il risultato della sua costruzione nel tentativo di raggiungere la luna.

Venerdì 8 alle 17:00 e sabato 9 alle 12:00 fino a piena capacità.

Racconto familiare “Tesori dell’universo”, di LectioFácil. Sessione di storia, preferibilmente rivolta a un pubblico familiare con bambini tra i 5 ei 10 anni.

Sabato 9 dalle 12:00.

“Sentiti come un astronauta”, grandi e piccini potranno entrare e vagare per la ISS utilizzando occhiali per realtà virtuale e un simulatore a gravità zero. In questo esperimento avremo la collaborazione di ESPACIO PACHAMAMA di Cuenca.