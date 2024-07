Sconfitta 3-0 contro l’Italia nella prima amichevole a Firenze – FeVA

La nazionale argentina è stata sconfitta dall’Italia in due set 25-22, 25-23 e 25-18. Bruno Lima e Nicolas Serba guidano l’Argentina con 9 punti ciascuno.

L’Argentina ha aperto le marcature con un buon 5-0 in contropiede grazie ad una difesa tutta della squadra, ma nel prosieguo del set l’Italia si è portata a -12-11 pareggiando il punteggio a 13. La nazionale si è ripresa vincendo tre partite. 18-15 di vantaggio. L’Italia arrivò vicina al traguardo, ma l’Argentina raggiunse la finale con un vantaggio di 20-18. Alla fine del set la squadra azzurra si è rafforzata e ha concluso il set 25-22.

Il secondo set è iniziato alla pari tra le due squadre, con l’Argentina in vantaggio per 11-9 in due partite. Con l’avanzare del set l’Italia ha fatto passi da gigante e nel finale si è portata in vantaggio per 22-21 sul 25-23 grazie ad un ace di Uri Romano.

Il terzo set prosegue sulla stessa linea, inizia in modo equilibrato ma l’Italia si porta a tre punti di vantaggio per 10-7. La squadra di casa non ha concesso tempo e ha allungato il margine a cinque sul 18-13 per raggiungere la finale 20-14. Alla fine, con un muro di Lavia contro John Martinez, la squadra locale ha vinto il set e la partita 25-18.

Questo giovedì 18 luglio si affronteranno nuovamente a Bologna dalle 16:00 (ora argentina).

Argentina: Luciano De Cecco (-), Bruno Lima (9) Jan Martínez (8) Luciano Vicentín (2) Agustín Loser (8), Nicolás Zerba (9) Liberos: Santiago Danani e Facundo Conte

Entrati: Ezequiel Palacios (5), Pablo Kukartsev (5)

Allenatore: Marcelo Mendes