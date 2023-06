La Protezione Civile ha rintracciato il leader Una statua Sul fondale del lago di Nemi (Lazio, sec ItaliaRisale al I secolo d.C. e può essere associato a navi leggendarie CaligolaUn famoso imperatore romano.

A proposito di questa unicità Scoperta archeologica Lo hanno riferito a Efe fonti del Comune di Nemi, che lo hanno spiegato scopertaPotrebbe rivelarsi insolito, come accaduto durante la pulizia del lago: “Abbiamo avvisato gli organi competenti perché facciano le opportune valutazioni e verifichino se si tratta di un pezzo originale”.

IL Archeologia Spiega che navi di CaligolaConosciute come le “Navi dell’Imperatore”, erano imponenti strutture galleggianti utilizzate per l’intrattenimento e le manifestazioni di potere e la loro storia è avvolta nel mistero in quanto furono affondate dagli eredi di un conteso imperatore, probabilmente per motivi politici.

Il Comune di Nemi è “consapevole del potenziale significato storico e culturale lo scopriremoHanno spiegato che avrebbero “contattato archeologi, storici, esperti di beni culturali e altre persone rilevanti per avviare un’indagine approfondita”.

CaligolaNato nel 12 e assassinato dalle sue stesse guardie pretoriane sul colle Palatino nel 41, dopo meno di quattro anni al potere nella storia, ordinò la costruzione di due grandi navi nel vicino cratere vulcanico del lago di Nemi. A Roma, che era il santuario della dea Diana durante l’Impero.

Queste navi erano infatti veri e propri “palazzi galleggianti” e un simbolo duraturo del controverso terzo imperatore di Roma, figlio del mitico Germanico, e oggi dimostrano la “magnificenza dell’ingegneria navale romana”, affermano gli esperti.

Tuttavia le navi affondarono sul fondo del lago e ci vollero venti secoli per recuperarle dal sepolcreto, fino agli anni ’30. Successivamente esposti in un museo, cedettero alle fiamme seconda guerra mondiale.

Tra i resti conservati c’era un mosaico di tessere verdi, bianche e rosse, ben conservato, recuperato due anni fa dalle autorità italiane dopo essere stato localizzato a New York, dove era utilizzato come tavolino da tè.

