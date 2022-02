Scoppierà la guerra in Ucraina? Gli Stati Uniti ritengono che l’invasione russa comincerà mercoledì

Dopo settimane di tensione, la domanda rimane: la Russia invaderà l’Ucraina? L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha dichiarato: “Nessuno sa cosa accadrà. Giorni prima dell’intervento della Russia in Crimea, ha giurato e giurato che non aveva intenzione di farlo … e lo ha fatto”. Josep Borrell, che ha insistito sul fatto che la diplomazia fosse la soluzione per evitare la guerra, anche se ha specificato: “La Russia non vuole parlare con gli europei o con l’Unione europea“.

Secondo gli Stati Uniti, l’invasione inizierà mercoledì della prossima settimana. Per gli esperti, questo annuncio ha un solo scopo. “Si chiama diplomazia degli oratori.. Mark Margenda, corrispondente di “El Periódico” a Mosca, ha spiegato che queste informazioni mirano a fermare la guerra. In questo senso, Pedro Rodriguez, giornalista e professore all’Università di Comillas, ha osservato: “Quello che vediamo è la complessità di nuovi conflitti. Stiamo affrontando una guerra mediatica a causa del modo in cui queste forze sono state dispiegate in modo drammatico o teatrale .”

La guerra, al momento, è un gioco, ma sta già colpendo l’economia ucraina. “La paura della guerra spinge fuori anche i capitali e gli investitori“, ha spiegato Borrell. Nel frattempo, i dipendenti dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, stanno già facendo le valigie, caricando le auto e lasciando la città. Visti gli avvertimenti dell’Occidente, sono lasciando Donetsk, dalle aree sensibili della regione del Donbass, perché gli Stati Uniti Insiste: il pericolo di un’invasione russa è reale, e dopo il contatto tra Biden e Putin, Washington mantiene la sua posizione.

La Spagna farà tutto ciò che è in suo potere per bloccare qualsiasi via alla guerra”.

La via diplomatica è ancora aperta, e se Mosca sceglie la via dell’aggressione e invade l’Ucraina, La risposta sarà veloce“Lo ha confermato Anthony Blinken, segretario di Stato degli Stati Uniti. Quindi le accuse e le minacce sono assurde, secondo il Cremlino. Hanno denunciato l’isteria dell’Occidente e hanno ribadito ancora una volta che la Russia non invaderà l’Ucraina, sebbene continua a rafforzare le forze in Bielorussia, che è molto vicino al confine.

Ci arriveranno anche gli elicotteri d’attacco russi. Da parte loro, gli Stati Uniti continuano a rafforzare l’esercito ucraino inviando più armi. Sempre più paesi stanno esortando i propri cittadini a lasciare il paese il prima possibile, compresa la Spagna. E il ministro degli Esteri Jose Manuel Alparís ritiene che il conflitto possa ancora essere evitato: “La situazione è molto tesa, ma la guerra può essere evitata. La Spagna farà tutto ciò che è in suo potere per bloccare qualsiasi via alla guerra”.

Al momento, molte compagnie aeree hanno già iniziato a vietare i voli sull’Ucraina; Altri, come Lufthansa, stanno valutando la possibilità di cancellare i voli con lo Stato. Una situazione tesa è vissuta in modo diverso da molti in Ucraina: Credono che la guerra non accadrà e che la crisi sia solo politica. L’idea di calma colpita dal governo ucraino. “È il panico che distrugge i paesi più dei carri armati e dei cannoni”, ha affermato Denis Shmyal, primo ministro ucraino.