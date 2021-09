Scopri centinaia di nuovi oggetti colpiti da una forza gravitazionale sconosciuta

Utilizzando un’indagine sull’energia oscura in Cile, i ricercatori dell’Università di Washington SCOPRIRE In sei anni un totale di 815 oggetti al di fuori di Nettuno. Di questi 815 pezzi, 461 sono nuovi e mai visti prima. La curiosità qui è come sono raggruppati insieme, la serie di raggruppamenti che si verificano quando un oggetto o una massa di grandi dimensioni come un pianeta esercita su di loro una forza gravitazionale. il problema? Non troviamo cosa esercita la forza gravitazionale.





Indagine sull’energia oscura (DES) Il suo obiettivo principale è comprendere l’energia oscura che guida l’espansione accelerata dell’universo. Viene generalmente utilizzato per osservazioni su larga scala nelle profondità dell’universo, ma il ricercatore Pedro Bernardinelli e il suo team hanno deciso di guardare più da vicino, ai margini del nostro sistema solare.

Le osservazioni nel corso degli anni hanno permesso di trovare un totale di 815 oggetti trans-Nettuno (oggetti nel sistema solare al di fuori di Nettuno). 461 di queste cose non sono state segnalate prima. Ma questo non è particolarmente importante, perché l’universo è pieno di asteroidi e altre cose. La cosa piuttosto divertente è come si comportano.

Un potenziale pianeta che gioca a nascondino

Quello che i ricercatori hanno notato è che gli oggetti spesso si raggruppano nelle loro orbite. Questo effetto di solito si verifica quando una massa più grande cambia la traiettoria di questi oggetti facendoli aggregare e quindi viaggiare insieme. però, Non sappiamo nulla di abbastanza grande al di fuori di Nettuno nel nostro sistema solare può causarlo.

È qui che entra in gioco La famosa ipotesi del nono pianeta. Il Planet Nine è un presunto pianeta che non abbiamo ancora scoperto Più lontano di Nettuno, ma ho visto i suoi potenziali effetti. Uno di questi è questo raggruppamento di cose attraverso Nettuno. Si ritiene che sia circa 400 volte più lontano dal Sole rispetto alla Terra e con una massa compresa tra cinque e dieci volte quella della Terra.

NS Questo nono pianeta impiegherà circa 20.000 anni per completare la sua orbita. Per contestualizzare, Nettuno impiega 165 anni mentre il pianeta nano Plutone impiega 248 anni. Voglio dire, quel nono pianeta sarebbe davvero lontano da noi. È il caso dei corpi transnettuniani, che hanno orbite molto eccentriche e larghe rispetto agli otto pianeti. Il problema è che se questo pianeta esiste, ci si nasconde molto bene.

Tuttavia, il nono pianeta Rimane e rimarrà un’ipotesi fino a quando non verrà effettivamente trovata. Altre opzioni che i ricercatori stanno prendendo in considerazione sono, ad esempio, un buco neroAvrebbe anche massa sufficiente per causare questa gravità. In ogni caso, le nuove scoperte ci permetteranno di continuare a studiare e comprendere il confine del nostro sistema solare per capire meglio cos’è e come si è formato.

