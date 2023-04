Scopri come ottenere la migliore esperienza lavorativa aggiungendo il Tab S8 all’ecosistema Samsung Galaxy – Samsung Latin America Newsroom

Entrando a far parte dell’intero ecosistema Samsung, il tablet offre vantaggi che consentono una maggiore produttività, mobilità e connettività.

Nell’era della comunicazione intensiva, i dispositivi elettronici occupano un posto sempre più importante nella routine degli utenti, non solo per trascorrere il tempo libero, ma anche per la routine, il lavoro e lo studio. Pertanto, Samsung Electronics offre tutte le funzionalità dell’ecosistema Galaxy, che offre maggiore produttività, mobilità e utilizzo del tempo nella vita professionale, oltre a questa connettività Galaxy Tab S8.

Attraverso l’ecosistema Galaxy, è possibile raggiungere un’integrazione unica tra smartphone, tablet, laptop, smartwatch e cuffie wireless, consentendo agli utenti di lavorare in modo più flessibile, pratico e semplice. Il Tab S8 aggiunge funzionalità uniche come un secondo schermo e il multitasking, ad esempio, che, insieme ad altre funzionalità hardware, rendono le routine di lavoro più produttive.

Ecco alcuni modi per esplorare meglio questo ecosistema.

Controlla l’ecosistema nel palmo delle tue mani

L’esperienza Galaxy connessa è l’ideale per chi utilizza più dispositivi contemporaneamente mentre lavora. Gli utenti possono creare, organizzare e modificare i contenuti e passare da un dispositivo all’altro in modo rapido e semplice.

Apri più di una schermata contemporaneamente

Routine più flessibili richiedono anche dispositivi e strumenti flessibili. A tale scopo, il Galaxy Ecosystem dispone di una funzione finestra multizona, che consente all’utente di aprire fino a tre diverse schermate o applicazioni contemporaneamente. In questo modo, puoi dividere lo schermo del tuo tablet Tab S8 per partecipare a videochiamate, prendere appunti importanti e recuperare le e-mail allo stesso tempo.

Usa il tuo tablet come secondo schermo o ufficio

Per garantire la massima produttività in ogni momento, il nuovo Galaxy Tab S8 di Samsung introduce funzionalità per facilitare le pratiche lavorative dell’utente. Alcuni esempi sono la modalità Second Screen, che consente di estendere l’area di visualizzazione del laptop sul tablet e Samsung DeX, che consente di utilizzare il tablet in modalità desktop per un’esperienza più versatile simile a uno schermo. Laptop, con la possibilità di utilizzare anche mouse e tastiera.

Multitasking semplificato con la barra delle applicazioni

Con la barra delle applicazioni migliorata della serie Galaxy Tab S8, le funzionalità multitasking sono ancora più reattive. Puoi personalizzarlo con le tue app preferite e passare facilmente e rapidamente da una sessione attiva all’altra. La barra delle applicazioni ricorda e visualizza anche le due app utilizzate più di recente, così puoi sempre riprendere da dove avevi interrotto.

Il meglio del grande schermo

Il Galaxy Tab S8 è dotato di un ampio e spazioso display da 11 pollici, con nuovi aggiornamenti che consentono agli utenti di ingrandire e personalizzare al massimo, sfruttando tutto il potenziale di produttività del tablet. La visualizzazione a schermo diviso può portare il multitasking a nuovi livelli, mostrando fino a tre app contemporaneamente, che gli utenti possono riorganizzare e ridimensionare per adattarsi meglio alle attività su cui stanno lavorando. Altri tablet della linea: rispettivamente Galaxy Tab S8+ e Tab S8 Ultra.

Note da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento

Una delle funzionalità più interessanti del Galaxy Ecosystem è Samsung Notes, che offre la possibilità di iniziare una nota dal tuo smartphone e accedervi o modificarla tramite il tuo tablet o laptop. È lo strumento perfetto per salvare le tue idee migliori e averle nel palmo della tua mano ogni volta che hai bisogno di consultarle o aggiungere nuovi elementi. Ma non è solo questo! Questi appunti possono anche essere presi più facilmente, grazie alla rinnovata S Pen, che viene fornita con i nuovi modelli premium della famiglia Galaxy Tab S8 ed è compatibile con Galaxy Book2.

La tua bacchetta magica

La nuova S Pen ora ha l’accoppiamento Bluetooth automatico e dispone di Air Action per controllare le presentazioni e creare note, ad esempio. La Samsung Pen utilizza un algoritmo di predizione a bassissima latenza, fornendo un’esperienza di scrittura che imita lo scorrimento di una penna sulla carta. Fantastico, vero?

Condivisione rapida con condivisione rapida

L’esperienza Galaxy connessa consente agli utenti di continuare il proprio lavoro senza interruzioni, riducendo il tempo dedicato ad attività come il trasferimento di file e l’apertura di siti Web visitati di recente su un dispositivo diverso. Pertanto, la funzione Quick Share consente agli utenti di condividere facilmente file tra dispositivi Galaxy con un solo tocco e in pochi secondi, aiutando gli utenti a trascorrere meno tempo in attesa del trasferimento dei file e più tempo a concentrarsi su ciò che conta davvero.