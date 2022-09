Scopri la storia di successo di Aquaservice

Scopri come sfruttare al meglio la firma elettronica nelle risorse umane

È tempo di sfruttare tutti i vantaggi che la tecnologia mette a nostra disposizione e il nostro servizio, tra cui quelli enormi Una gamma di opportunità che si aprono ai singoli manager e agli stessi professionisti quando si tratta di digitalizzare le loro operazioni. Quindi una firma elettronica è una di questeFirmafornitore leader di soluzioni legali per firme elettroniche semplici e avanzate e firme digitali per contratti e documenti aziendali, eRRHD digitaleOrganizzazione di un webinar martedì 20 settembreCinque motivi per applicare la firma elettronica nelle risorse umane: la storia di successo di Aquaservice.

Si terrà un incontro digitaleIl 20 settembre dalle 10:00 alle 11:00 Saranno presenti due dei principali relatori:Clara Escolano, Account ExecutiveFirmaSMar Moyano Ojeda, una regione di persone e di culturaservizio idricoQuesto ci rivelerà, In teoria, ma soprattutto in pratica, che sono le chiavi per ottenere il massimo dalla firma elettronica dei dipartimenti HR. Scopri i loro profili e il loro ruolo nel webinar’Cinque motivi per applicare la firma elettronica nelle risorse umane: la storia di successo di Aquaservice

Clara Escolano, Account ExecutiveFirma

Mar Moyano Ojeda, il quartiere popolare e culturale dell’Aquaservice

L’incontro avrà una parte iniziale in esso, insieme aChiara EscolanoBombarderemoL’uso e il funzionamento di una firma digitale nella gestione delle risorse umaneAllora lo scopriamostoria di successoservizio idricoLa mano di Mar Moyano Ojeda.

RRHD digitale