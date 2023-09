Scopri come sfruttare Bard, il chatbot AI di Google

Nell’ambito della sua strategia di immissione sul mercato di strumenti di intelligenza artificiale (AI), Google continua a migliorare il proprio portafoglio di servizi, strumenti e competenze Bard. chatbot La competizione principale di ChatGPT.

La settimana scorsa ha ricevuto un aggiornamento chiamato Bard Extensions, che gli consente di connettersi ad account Gmail, Google Docs e file nel servizio cloud Google Drive, al fine di creare risposte logiche e più precise alle domande degli utenti.

E con questo chatbot Ottieni la capacità di riassumere una lunga serie di e-mail o di trasformare una conversazione complessa in Guida È facile da spiegare. Prima di questo aggiornamento, Google ha migliorato l’algoritmo Bard per verificare l’accuratezza delle sue risposte utilizzando come fonte i contenuti di YouTube e Google Maps.

La cosa interessante non è che Bard analizzi i documenti, ma che possa farlo Valuta le tue risposte Per migliorare la tua capacità di risolvere compiti sempre più complessi. Ma quali altre cose può fare? chatbot Che non lo sappiamo già?

Ottimizzazione del motore di ricerca

Bard, che è in costante contatto con Google, sa molto bene come funziona l’algoritmo SEO (search engine optimization), che rende più attraenti i contenuti editoriali su Internet.

Lui chatbot Lui o lei apporterà modifiche, elencherà consigli e spiegherà perché le modifiche proposte sono state apportate al titolo e alla descrizione originali. Inoltre, renderà più semplice il lavoro del web editor e insegnerà ai principianti ad avere più successo nelle loro ricerche.

Aiuto nell’organizzazione del viaggio

Cool può consultare Internet per Crea l’itinerario perfetto Per ogni viaggiatore, tenendo conto della durata, del budget previsto e della destinazione, tra gli altri dettagli rilevanti.

Più informazioni includiamo nella nostra applicazione, migliori saranno i risultati. Ad esempio, se stiamo pianificando un viaggio in Giappone, dovremmo definire la nostra intenzione, se si tratta di visitare i parchi nazionali ed esplorare la sua cultura. Tipo strano Oppure goditi la gastronomia.

Scrivi il codice

Bard ha grandi capacità di programmazione. Ecco perché Google lo utilizza per supportare i suoi ingegneri durante il debug del codice (revisione).

Questo può essere molto utile per chi vuole conoscere questa disciplina o ha difficoltà a comprendere il lavoro degli altri.

Analisi delle immagini

Questa raccomandazione arriva direttamente da Google: Trascina un’immagine nella barra di ricerca di Bard Richiede un’interpretazione immediata del testo nell’immagine. Lo strumento è molto utile nei casi in cui dobbiamo copiare manoscritti da un’immagine direttamente sul computer.

Migliora la tua scrittura

Bard può aiutarti a migliorare la chiarezza, la brevità, l’accuratezza e il flusso di qualsiasi testo.

Per raggiungere questo obiettivo, lo strumento deve capire cosa sta cercando di dire l’autore. Fornirà poi suggerimenti per migliorare la struttura, il vocabolario e l’uso della lingua.

Molti siti di lavoro chiedono ai candidati di spiegare le loro precedenti esperienze lavorative in un breve paragrafo. Per scriverlo in modo chiaro e professionale, scrivi la tua idea nel miglior modo possibile e poi chiedi a Bard di rivederla.