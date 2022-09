Scopri i profili più richiesti nel settore immobiliare e perché

Nonostante sia influenzato da diverse variabili, come l’inflazione e il conseguente rialzo dei tassi di interesse, il settore immobiliare si conferma ancora uno dei settori più attrattivi. Nel corso del primo semestre 2022, infatti, gli acquisti e le vendite sono stati 330.997, come indicato dall’Istituto Nazionale di Statistica (INE).

Secondo l’Active Population Survey (EPA) dell’Istituto nazionale di statistica, c’erano Più di 167.000 addetti nel settore nel primo trimestre dell’anno, con un aumento dell’occupabilità delle attività immobiliari del 70% negli ultimi dieci anni. Per mantenere la propria posizione nel mercato, uno dei principali asset per i quali lavorano quotidianamente coloro che compongono l’ecosistema immobiliare è la ricerca e la fidelizzazione dei talenti, disponendo di personale qualificato che aggiunge valore sia all’impresa che al settore. In questo modo, grazie a template specializzati, il mercato immobiliare è diventato professionale e si è adattato alle nuove esigenze ed esigenze. Questi sono i profili più richiesti in questo settore:

Agenti immobiliari. Sono destinati alla vendita di immobili, nonché a supportare tutte le azioni richieste nella transazione. Pertanto, hanno un ruolo essenziale quando si tratta di concordare condizioni con i futuri acquirenti, mostrare loro le caratteristiche e analizzare quale si adatta meglio alle loro esigenze.

Consulenti immobiliari. Dai fondamentali al processo decisionale, i consulenti sono attualmente molto richiesti. Questo profilo ha anche una vasta conoscenza ed è una parte essenziale quando si intraprendono operazioni immobiliari.

esperti in organizzazione domestica. Per rivalutare l'immobile e renderlo attraente per gli acquirenti, le agenzie richiedono esperti in decorazione e interior design, in modo da aumentare le possibilità di vendita dell'immobile.

analisti di mercato. La massimizzazione dell'efficienza nelle operazioni passa attraverso gli analisti del passato che tengono conto delle tendenze e dei cambiamenti del settore su base giornaliera. Attraverso varie tecniche e con una conoscenza preliminare dell'evoluzione del mercato, gli analisti hanno il compito di fornire a coloro che compongono il settore dati reali su cui basare le proprie operazioni.

Professionisti digitali. Soddisfare le esigenze dei clienti è un compito che richiede strumenti digitali per ottenere risultati più accurati, perché grazie all'intelligenza artificiale o all'uso di big data, tra le altre opzioni, la gestione delle operazioni viene eseguita in modo più efficace.

“In Huspy riteniamo necessario disporre di professionisti con una profonda conoscenza del settore affinché tutti noi, che facciamo parte del mondo immobiliare, lavoriamo per professionalizzare questo settore. Inoltre, avere personale qualificato favorisce la soddisfazione delle richieste degli acquirenti , assicurando che le decisioni che prendono siano notificate dai professionisti e che, davvero, li supporteranno durante tutto il processo ”, punti Nuno Santos CEO di Huspy Spagna.

RRHD digitale